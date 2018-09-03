Куда делись солистки группы «Лицей»

Елену Перову и Группа «Лицей» появилась в 1991 году. Её создал Алексей Макаревич, который оставался продюсером коллектива вплоть до своей смерти в 2014 году. В «Лицей» Макаревич пригласил падчерицу Анастасию Макаревич Изольда Ишханишвили . Все девушки занимались в «Детском театре эстрады», после концерта которого Алексей и задумался о создании девичьей группы. В том же году состоялся телевизионный дебют «Лицея», после которой певицы стали звёздами.

Спустя несколько лет коллектив понёс первую потерю — за несоблюдение условий контракта в 1997 году уволили Елену Перову. Её заменила Анна Плетнёва , и этот состав позже назвали «золотым». Тогда же вышел главный хит ансамбля «Осень», ставший его визитной карточкой. Но вскоре из группы ушла Ишханишвили, а в 2005 году и Плетнёва. В следующие годы в «Лицей» приходили другие солистки, коллектив существует и по сей день, но былой славы группе добиться больше не удалось.

Бессменной участницей «Лицея» является Анастасия Макаревич, которой в этом году исполнился 41 год. С 2014 года Анастасия также и продюсер группы, она заменила на этой должности скончавшегося отчима. Макаревич счастлива в браке, у неё два сына.

Как сложилась жизнь других солисток, смотрите в видео.