Бородина рассказала о проблемах со здоровьем

На днях 35-летняя телеведущая поделилась с подписчиками своего Instagram-блога, что в последнее время чувствует постоянное недомогание. Кроме того, девушка рассказала, что консультировалась с врачами, но те только разводят руками, поскольку все анализы Ксении в порядке.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 31 Авг 2018 в 7:29 PDT

"Никогда не знала, что такое головная боль, даже не понимала как это, но, теперь я знаю что это наверняка. каждый день боль… на мрт вчера сходила, все проверила, сосуды, шею, которая тоже болит, всю голову проверили, все норм, а голова продолжает болеть (((все анализы сдала! Давление низкое (((то 90, то 85. посыпалась мать", — пожаловалась Ксении на серьезные проблемы со здоровьем.

Подписчики Бородиной очень обеспокоились ее состоянием, многие из них написали, что это может быть "очень плохой звоночек", что так начинаются самые серьезные болезни. Одни советовали проверить позвоночник, вторые — посетить офтальмолога, а третьи списали недомогание телеведущей на обычную усталость или простуду. Однако были и те, кто уверен, что все дело в стрессе и ничего серьезного за каждодневной головной болью не кроется.