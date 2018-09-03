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«Помощь нужна?»: Асмус напугала поклонников
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Синяя распухшая Асмус напугала внешним видом 

Дни.ру 14 часов назад
Жена Гарика Харламова опубликовала в своем микроблоге снимок, ужаснувший ее поклонников. На фото девушка выглядит так, как будто ее избили.
На лице Кристины Асмус "красуются" кровавая ссадина на брови и синяки вокруг глаз. Пост был подписан словами: "Всем спасибо, смена окончена!".
Можно предположить, что актриса принимала участие в съемках и решила сфотографироваться в гриме. Однако многих ее подписчиков фото не на шутку напугало. "Очень правдоподобно", "Что случилось? Помощь нужна?", "Господи, я думала избили…" "Это Харламов", "Гарик побил", "Говорят, они правда плохо живут, но скрывают", — прокомментировала снимок пользователи Instagram.
Отметим, Асмус любит шокировать фанатов своей эксцентричностью. Ранее она опубликовала в пост с несколькими фактами о себе. В частности, актриса призналась, что не носит нижнее белье.
Напомним, в июне знаменитость сообщила о своем уходе из неоднозначного проекта Asmodeus. В художественной основе интерактивного шоу Asmodeus показана жизнь героев, спрятавшихся от приближающейся глобальной катастрофы в бункер, где живут и принимают гостей. Каждую неделю гостем становится новый герой, а ведущие пытаются вывести его на откровенный разговор, после чего заставляют пройти испытания страхом смерти, одиночества, потаенных сексуальных фантазий.
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