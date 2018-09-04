Легендарная супермодель превратилась в пластиковую куклу

Виноваты уколы красоты или неумелый фотограф?

Клаудии Шиффер , когда-то в одночасье покорившей все подиумы мира, в конце августа исполнилось 48 лет. Она по-прежнему блистает на красных дорожках и снимается в модных фотосессиях. Но, похоже, возраст все-таки берет свое. А может, и не возраст, а наоборот — стремление выглядеть как можно моложе?

Последнее фото красавицы-немки разочаровало поклонников. Шиффер тут больше похожа на Памелу Андерсон , чем на себя прежнюю — решили фолловеры. И, к сожалению, это вовсе не комплимент.

@claudiaschiffer

Глядя на портрет, создается впечатление, что Шиффер переборщила с филлерами в скулы и с инъекциями ботокса в лоб. При почти полном отсутствии макияжа выглядит это даже слегка устрашающе.

А ведь совсем недавно на обычном «домашнем» фото топ-модель смотрелась вдвое моложе, чем на самом деле. Ни одной морщинки! Идеальная кожа, точеные и ничуть не расплывшиеся черты лица, изящные руки и щиколотки и все та же знаменитая чуть удивленная улыбка, за которую ее когда-то полюбил весь мир. Ах, да, и белокурые локоны — прическа, которой красотка никогда, по ее собственному признанию, не изменит. Сейчас же она, похоже, даже не сочла нужным расчесаться.

Напомним, что Шиффер никогда не боялась возраста и принимала его с достоинством. На светских мероприятиях она появляется даже без макияжа. Она доказала, что женщина под 50 может выглядеть великолепно. Главное, как утверждает звезда, усиленно работать над собой. Естественно, ее утро и вечер не обходится без увлажняющего средства. Она посещает спа-процедуры, которые расслабляют тело и помогают избавиться от токсинов. Безусловно, Клаудиа придерживается правильного питания. В основе ее рациона — белки, фрукты и овощи.

Неужели звезда в погоне за вечной молодостью потеряла свою индивидуальность и отступила от принципов? Хочется надеяться, что все же виной всему неправильный свет и ракурс на фото, а не неудачные косметологические процедуры.

Как менялась внешность модели с годами

1992 год. Больше фото — по стрелке

1995 год 1998 год 2000 год 2001 год 2003 год 2005 год 2008 год 2011 год 2014 год 10 лучших образов Клаудии Шиффер за всю ее карьеру

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