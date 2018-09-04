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Супермодель превратилась в пластиковую куклу
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Легендарная супермодель превратилась в пластиковую куклу 

WDay.ru 4 сентября 2018
Виноваты уколы красоты или неумелый фотограф?
Клаудии Шиффер, когда-то в одночасье покорившей все подиумы мира, в конце августа исполнилось 48 лет. Она по-прежнему блистает на красных дорожках и снимается в модных фотосессиях. Но, похоже, возраст все-таки берет свое. А может, и не возраст, а наоборот — стремление выглядеть как можно моложе?
Последнее фото красавицы-немки разочаровало поклонников. Шиффер тут больше похожа на Памелу Андерсон, чем на себя прежнюю — решили фолловеры. И, к сожалению, это вовсе не комплимент.
@claudiaschiffer
Глядя на портрет, создается впечатление, что Шиффер переборщила с филлерами в скулы и с инъекциями ботокса в лоб. При почти полном отсутствии макияжа выглядит это даже слегка устрашающе.
А ведь совсем недавно на обычном «домашнем» фото топ-модель смотрелась вдвое моложе, чем на самом деле. Ни одной морщинки! Идеальная кожа, точеные и ничуть не расплывшиеся черты лица, изящные руки и щиколотки и все та же знаменитая чуть удивленная улыбка, за которую ее когда-то полюбил весь мир. Ах, да, и белокурые локоны — прическа, которой красотка никогда, по ее собственному признанию, не изменит. Сейчас же она, похоже, даже не сочла нужным расчесаться.
Напомним, что Шиффер никогда не боялась возраста и принимала его с достоинством. На светских мероприятиях она появляется даже без макияжа. Она доказала, что женщина под 50 может выглядеть великолепно. Главное, как утверждает звезда, усиленно работать над собой. Естественно, ее утро и вечер не обходится без увлажняющего средства. Она посещает спа-процедуры, которые расслабляют тело и помогают избавиться от токсинов. Безусловно, Клаудиа придерживается правильного питания. В основе ее рациона — белки, фрукты и овощи.
Неужели звезда в погоне за вечной молодостью потеряла свою индивидуальность и отступила от принципов? Хочется надеяться, что все же виной всему неправильный свет и ракурс на фото, а не неудачные косметологические процедуры.
Как менялась внешность модели с годами
1992 год. Больше фото — по стрелке
1995 год  1998 год  2000 год  2001 год  2003 год  2005 год  2008 год  2011 год  2014 год  10 лучших образов Клаудии Шиффер за всю ее карьеру
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