Ещё
Российские звезды с большими странностями
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские звезды с большими странностями 

Рамблер 1 час назад
Люди на многое идут, чтобы стать знаменитостями. Кто-то постоянно совершенствует талант, кто-то регулярно распускает слухи о самом себе, кто-то показывается на людях в экстравагантной одежде, а некоторые раз и навсегда входят в образ не вполне вменяемых людей и тем самым без устали интригуют фанатов.
1. Жанна Агузарова была невероятно популярной в восьмидесятых годах прошлого века. Самобытная певица с выразительным голосом покорила аудиторию и своим «космическим» образом. Участвуя в съёмках и давая интервью, Жанна эксплуатировала образ «городской сумасшедшей», но это было очень органично. Агузарова и по сей день остаётся кумиром аудитории, хотя былой популярности у неё уже нет.
2. Актриса Ксения Качалина сыграла много ярких ролей в конце девяностых-начале нулевых. Артистка вышла замуж за коллегу Михаила Ефремова, родила ему дочь, а потом уехала в Индию. Вернулась Ксения другим человеком. Судя по её последним интервью, у женщины проблемы с психикой: она разгуливает по столице в странном виде в компании игрушечного попугая, а в разговорах с журналистами постоянно теряется и говорит несвязно. Не исключено, что Качалиной необходима помощь специалистов.
Смотрите в видеосюжете о других отечественных звёздах со странностями и узнайте, чем занимаются сейчас Василий Степанов, Алексей Панин, Никита Джигурда.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Каким мужчинам «противопоказано» иметь любовниц7
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Как правильно жарить картошку29
Назван идеальный размер женской груди56
Мужчины — о том, что доставляет им удовольствие14
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
05:05
Загадки, которые решат только гении
Психология
03:10
Российские звезды с большими странностями
Звёзды
03:17
7 продуктов, которые помогут постройнеть
Еда
10:31
Чем удивляет тело
Здоровье
01:12
«Помощь нужна?»: Асмус напугала поклонников
Звёзды
17:27
Какие головные уборы будут популярны этой осенью
Мода
08:24
Секретные точки на теле, которые вас заинтересуют
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение