Российские звезды с большими странностями

Люди на многое идут, чтобы стать знаменитостями. Кто-то постоянно совершенствует талант, кто-то регулярно распускает слухи о самом себе, кто-то показывается на людях в экстравагантной одежде, а некоторые раз и навсегда входят в образ не вполне вменяемых людей и тем самым без устали интригуют фанатов.

1. Жанна Агузарова была невероятно популярной в восьмидесятых годах прошлого века. Самобытная певица с выразительным голосом покорила аудиторию и своим «космическим» образом. Участвуя в съёмках и давая интервью, Жанна эксплуатировала образ «городской сумасшедшей», но это было очень органично. Агузарова и по сей день остаётся кумиром аудитории, хотя былой популярности у неё уже нет.