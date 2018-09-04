Российские звезды с большими странностями 

Люди на многое идут, чтобы стать знаменитостями. Кто-то постоянно совершенствует талант, кто-то регулярно распускает слухи о самом себе, кто-то показывается на людях в экстравагантной одежде, а некоторые раз и навсегда входят в образ не вполне вменяемых людей и тем самым без устали интригуют фанатов.
1. Жанна Агузарова была невероятно популярной в восьмидесятых годах прошлого века. Самобытная певица с выразительным голосом покорила аудиторию и своим «космическим» образом. Участвуя в съёмках и давая интервью, Жанна эксплуатировала образ «городской сумасшедшей», но это было очень органично. Агузарова и по сей день остаётся кумиром аудитории, хотя былой популярности у неё уже нет.
2. Актриса Ксения Качалина сыграла много ярких ролей в конце девяностых-начале нулевых. Артистка вышла замуж за коллегу Михаила Ефремова, родила ему дочь, а потом уехала в Индию. Вернулась Ксения другим человеком. Судя по её последним интервью, у женщины проблемы с психикой: она разгуливает по столице в странном виде в компании игрушечного попугая, а в разговорах с журналистами постоянно теряется и говорит несвязно. Не исключено, что Качалиной необходима помощь специалистов.
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