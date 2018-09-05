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Кумиры 90-х, которых сегодня не узнать
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Кумиры 90-х, которых сегодня не узнать 

Рамблер 7 часов назад
Подростки девяностых без устали влюблялись в западных звёзд, фильм с участием которых хлынули мощным потоком в нашу страну в то время. А влюбились бы вы в этих знаменитостей, увидев впервые их сегодняшними?
1. Памела Андерсон, звезда сериала «Спасатели Малибу», покорила мужчин всех возрастов роскошными формами, упакованными в красный купальник. Сегодня Памеле 51 год, и в ней уже сложно опознать красотку с пляжа. Перипетии личной жизни, злоупотребление алкоголем и увлечение пластикой заметно изменили актрису.
2. Эксл Роз, фронтмен группы Guns N'Roses, в образе типичного плохого парня сводил с ума девчонок в разных странах. Эксл всегда был типичный рокером: скандальным, эпатажным и агрессивным. Но в последние годы его не узнать: когда-то сексуальный Эксл к сегодняшним 56 годам обрюзг и сильно сдал.
3. Мег Райан, любимица публики, чьё участие в фильме гарантировало успех, блистала в ромкомах в восьмидесятых-девяностых. еМег не была классической красавицей, но обладала феноменальным обаянием, буквально бывшим с экрана. Увы, актриса не смогла перенести старение и отправилась к пластическому хирургу. От её былой прелести не осталось и следа.
Женский форум1
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