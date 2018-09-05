Ещё
Голубкина рассказала об изменах в браке с Фоменко
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мария Голубкина нелестно высказалась о Фоменко 

Passion.ru + ещё 1 13 часов назад
Мария Голубкина призналась, что ее брак распался из-за взаимных измен.
Уже десять лет прошло с того момента, как Мария Голубкина объявила о разводе с Николаем Фоменко. Разрыв был громким: актриса объявила о нем в эфире одной из радиостанций. Причины обсуждают до сих пор.
Сейчас сочувствовать паре бесполезно: Николай снова женат (в четвертый раз), а Мария признается, что этот шаг был для нее избавлением. «Помню как друзья начали утешать, что пройдет время, и Коля вернется. Мне тогда хотелось их убить. Я с таким трудом его выгоняла, еле развелась, а тут вернется», — призналась она в эфире программы «Судьба человека».
«Изменила я, если хотите знать. Хотя я сама тогда не собиралась никуда уходить. Я не говорю, что верность отменяется. Просто если кто-то где-то романчик закрутил, я не считаю, что это проблема. К тому же, я прекрасно знала, за кого выхожу замуж. Коля всегда любил женщин, но я это все за измену не считала. Думаю, горбатого могила исправит, и вряд ли он сейчас изменился», — отметила она.
Несмотря на не самые радужные воспоминания, Голубкина не прерывала общения с Фоменко: вместе они воспитали сына Ивана (сейчас ему 15) и дочь Анастасию (сейчас ей 20). Оба наследника живут и учатся в престижных школах зарубежом.
«Я люблю Колю, как близкого, родного человека. Но спать с ним я больше никогда не буду. Элементарно из-за того, что я его не хочу», — заверила актриса.
Passion.ru: последние новости
5 успешных женщин без высшего образования, изменивших мир «Всю пластику уже сделала»: 65-летняя Елена Проклова рассказала о своих секретах красоты Первое свидание и первый скандал: как Ольга Бузова проводит время в компании претендентов на свои руку и сердце
Женский форум15
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нагиев удивил интимным признанием47
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
10 шокирующих интимных традиций народов мира53
Назван идеальный размер женской груди65
Британка в 70 лет выглядит как девочка137
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:50
Культовые пары российского шоу-бизнеса
Звёзды Любовь
03:14
Обувь, которую опасно носить
Здоровье
07:22
О чем умалчивают врачи
Здоровье
02:42
Голубкина рассказала об изменах в браке с Фоменко
Звёзды
03:22
Как обмануть детектор лжи
Психология
09:27
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-3»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение