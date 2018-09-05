Голубкина рассказала об изменах в браке с Фоменко

Мария Голубкина нелестно высказалась о Фоменко

Мария Голубкина призналась, что ее брак распался из-за взаимных измен.

Уже десять лет прошло с того момента, как Мария Голубкина объявила о разводе с Николаем Фоменко . Разрыв был громким: актриса объявила о нем в эфире одной из радиостанций. Причины обсуждают до сих пор.

Сейчас сочувствовать паре бесполезно: Николай снова женат (в четвертый раз), а Мария признается, что этот шаг был для нее избавлением. «Помню как друзья начали утешать, что пройдет время, и Коля вернется. Мне тогда хотелось их убить. Я с таким трудом его выгоняла, еле развелась, а тут вернется», — призналась она в эфире программы «Судьба человека».

«Изменила я, если хотите знать. Хотя я сама тогда не собиралась никуда уходить. Я не говорю, что верность отменяется. Просто если кто-то где-то романчик закрутил, я не считаю, что это проблема. К тому же, я прекрасно знала, за кого выхожу замуж. Коля всегда любил женщин, но я это все за измену не считала. Думаю, горбатого могила исправит, и вряд ли он сейчас изменился», — отметила она.

Несмотря на не самые радужные воспоминания, Голубкина не прерывала общения с Фоменко: вместе они воспитали сына Ивана (сейчас ему 15) и дочь Анастасию (сейчас ей 20). Оба наследника живут и учатся в престижных школах зарубежом.

«Я люблю Колю, как близкого, родного человека. Но спать с ним я больше никогда не буду. Элементарно из-за того, что я его не хочу», — заверила актриса.