Звездные женщины, выбравшие мужчин помоложе

Пары, в которых муж намного старше жены, мало кого удивляют. В этом есть определённая логика: умудрённый жизнью, опытный и через многое прошедший мужчина покровительствует юной супруге, которая только открывает для себя мир, и помогает ей познавать людей. Но вот союзы, где жена значительно старше мужа, почему-то всё ещё вызывают непонимание, хотя ту же логику можно применить и к таким парам. Впрочем, знаменитостям безразлично мнение сплетников.

1. Кира Муратова , режиссёр и сценарист, в первый раз вышла замуж за ровесника, но брак распался. Второй брак с художником Евгением Голубенко стал для Муратовой судьбоносным: супруги были вместе до кончины Киры Георгиевны. Евгений был младше жены на 21 год.

2. Лени Рифеншталь, немецкий режиссёр, которая прославилась лентами «Триумф воли» и «Олимпия», снятыми в фашистской Германии, никогда не была обременена моралью. Однако, когда Лени было 70, она познакомилась с 30-летним кинооператором Хорстом Кеттнером. Рифеншталь скончалась в 101 год, и Хорст был с ней до последнего вздоха.

3. Агата Кристи обожала первого мужа, но он оказался предателем. Сразу после кончины матери Агаты муж признался в измене и потребовал развода. Писательница решила утешиться в путешествиях, а в Ираке познакомилась с археологом Максом Маллоуэном, который был моложе на 15 лет. Брак продлился 45 лет и завершился со смертью Кристи.