Кем стали дети и внуки советских звезд 

Дети и внуки актёров и певцов частенько выбирают себе ту же стезю, но некоторые родственники знаменитостей предпочитают оставаться в тени. Давайте узнаем, кем стали наследники советских звёзд.
1. Внуки Софии Ротару. 24-летний Анатолий Евдокименко учится в колледже в Лондоне, 17-летняя София Евдокименко пробует себя в качестве модели и уже достигла кое-каких успехов.
2. Внук Андрея Миронова. Андрей Удалов — сын Марии Мироновой, дочери советской легенды, которая тоже стала актрисой. 2-летний Андрей Удалов — актёр московского театра имени Евгения Вахтангова.
3. Внук Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой. Константин Крюков — сын актрисы Алёны Бондарчук, дочери Сергея и Ирины, после окончанию художественной школы стал дипломированным геммологом, но гены всё-таки взяли своё. Сейчас 33— летний Константин — известный и востребованный актёр.
4. Сын Игоря Талькова. Игорь Тальков-младший тоже стал музыкантом. Талькову-младшему 36 лет.
5. Внук Владислава Третьяка. Максим Третьяк — вратарь рижского «Динамо». Спортсмен, которому в этом году исполнился 21 год, уже успел поиграть за несколько российских клубов и принять участие в крупных соревнованиях.
Из видео вы узнаете, кем стали дети Любови Полищук, внук Олега Ефремова, внучка Михаила Казакова, дочь Леонида Куравлёва, сын Елены Яковлевой, дочь Николая Бельды, внучка Светланы Тома, внук Валерия Харламова, внуки Олега Янковского, сын Виктора Цоя.