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Нагиев удивил интимным признанием
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Нагиев рассказал о своих достоинствах 

Russianshowbiz.info 6 часов назад
Телеведущий Дмитрий Нагиев в свойственной ему ироничной манере рассказал о своих преимуществах в постели.
Нагиев признался, что там он действительно хорош. Телеведущий не занимает много места, а также не тянет на себя одеяло. Забавное высказывание артист сопроводил контрастным серьезным фото в черном костюме, белой рубашке, с четками и книгой в руке.
Огромное количество поклонниц в комментариях признались, что обожают Дмитрия за его отменное чувство юмора и умение сохранять серьезное лицо во время озвучивания шутки. Брутальная внешность и умение посмеяться над собой является одним из основных козырей Нагиева, уверены читатели.
Кроме того, поклонницы отметили, что Нагиев наверняка покоряет женщин в любовных делах, но не будет хвастаться победами на этом фронте.
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