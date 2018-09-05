Нагиев удивил интимным признанием

Нагиев рассказал о своих достоинствах

Телеведущий Дмитрий Нагиев в свойственной ему ироничной манере рассказал о своих преимуществах в постели.

Я действительно хорош в постели. Не писаюсь, места много не занимаю, одеяло не тяну. Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) 4 Сен 2018 в 7:52 PDT Нагиев признался, что там он действительно хорош. Телеведущий не занимает много места, а также не тянет на себя одеяло. Забавное высказывание артист сопроводил контрастным серьезным фото в черном костюме, белой рубашке, с четками и книгой в руке.

Огромное количество поклонниц в комментариях признались, что обожают Дмитрия за его отменное чувство юмора и умение сохранять серьезное лицо во время озвучивания шутки. Брутальная внешность и умение посмеяться над собой является одним из основных козырей Нагиева, уверены читатели.

Кроме того, поклонницы отметили, что Нагиев наверняка покоряет женщин в любовных делах, но не будет хвастаться победами на этом фронте.