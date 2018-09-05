Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-3»

Светлана Светикова не была новичком на сцене, к тому моменту она уже сыграла Эсмеральду в знаменитом мюзикле «Нотр-Дам де Пари». После окончания проекта Светлана занялась сольной карьерой, записывала дуэты с мировыми звёздами, а сейчас стала разносторонней артисткой: она снимается в кино, играет в театре, участвует в телешоу. Светикова замужем и воспитывает двоих сыновей.

Руслан Курик также засветился на телевидении ещё до фабрики, а после неё попробовал себя в кино. Позднее Курик вернулся к музыке и сегодня даёт концерты и выступает на рок-фестивалях с группой «Не курить».

Юлия Михальчик была одной из фавориток «Фабрики», но ей удалось занять лишь третье место. Однако проект поспособствовал развитию карьеры Юлии, в том числе и за счёт романа с Александром Шульгиным. После «Фабрики» Михальчик и Шульгин начали встречаться, но через пару лет расстались. В настоящий момент певица продолжает заниматься музыкой и воспитывает сына от первого брака.