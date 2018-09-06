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Дети Киркорова вышли в свет на «Новой волне»
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Дети Киркорова вышли в свет на «Новой волне» 

Letidor.ru + ещё 1 15 минут назад
Фото: Letidor.ru
Ребята получили неожиданный подарок.
Известный певец Филипп Киркоров последние несколько дней в соцсетях стал чаще делиться своими рабочими буднями и реже рассказывать про жизнь детей. Однако на международный песенный конкурс «Новая волна» артист решил все же приехать с дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином.
Ребята почти стали полноправными участниками происходящих событий. Они появились на красной дорожке, следили за выступлениями артистов вместе с папой, посещали многие мероприятия конкурса и даже получили неожиданный подарок — огромного плюшевого медведя, который, казалось, больше их самих. Стоит добавить, что ребята находились в прекрасном настроении и постоянно улыбались. Благодаря папе они давно уже привыкли к публике и многочисленным концертам.
"Мои дети были счастливы! Особенно, получив в подарок от организаторов фестиваля белоснежного огромного медведя!", — написал сам Филипп Киркоров в Instagram.
Напомним, сын артиста Мартин родился 29 июня 2012 года. Также у него есть старшая сестра Алла-Виктория, которая родилась 26 ноября 2011 года. Позднее Киркоров рассказал, что девочку назвали в честь его матери Виктории и его бывшей супруги Аллы Пугачевой. Имя матери детей певец не раскрывает. Зато звездный отец охотно делится с публикой фотографиями и роликами с участием своих малышей. Более того, он уже много раз выступал с дочкой и сыном с песней под названием «Зайка моя». Трек ребята знают наизусть и уже легко исполняют его на сцене.
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