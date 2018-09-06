Дети Киркорова вышли в свет на «Новой волне»

Ребята получили неожиданный подарок.

Известный певец Филипп Киркоров последние несколько дней в соцсетях стал чаще делиться своими рабочими буднями и реже рассказывать про жизнь детей. Однако на международный песенный конкурс «Новая волна» артист решил все же приехать с дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином.

Ребята почти стали полноправными участниками происходящих событий. Они появились на красной дорожке, следили за выступлениями артистов вместе с папой, посещали многие мероприятия конкурса и даже получили неожиданный подарок — огромного плюшевого медведя, который, казалось, больше их самих. Стоит добавить, что ребята находились в прекрасном настроении и постоянно улыбались. Благодаря папе они давно уже привыкли к публике и многочисленным концертам.

"Мои дети были счастливы! Особенно, получив в подарок от организаторов фестиваля белоснежного огромного медведя!", — написал сам Филипп Киркоров в Instagram.