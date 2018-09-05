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Жасмин рассекретила взрослого сына
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«Я выдвинула ему ультиматум»: Жасмин рассекретила взрослого сына 

Дни.ру 5 сентября 2018
Во всех интервью Жасмин с удовольствием рассказывает про младших своих детей — шестилетнюю Маргариту и двухлетнего Мирона. Но никогда, кажется, не говорит, что от предыдущего брака у нее есть 21-летний сын Михаил. На открытии конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи корреспондент Dni.Ru откровенно поговорил с артисткой о ее первенце.
С первым мужем, бизнесменом Вячеславом Семендуевым, Жасмин прожила десять лет. В 1997 году у них родился сын Михаил, который решил не идти вслед за мамой в шоу-бизнес.
"Миша учится на четвертом курсе факультета международных экономических отношений МГИМО, — рассказывает певица. — Встает рано, приходит поздно. Я ругаюсь на него, прошу не гулять по ночам (смеется). Он живет с нами — а как может быть у еврейской мамы иначе?!"
"С родным отцом у Миши прекрасные отношения, — продолжает Жасмин. — Они каждый день созваниваются, придумывают разные новые идеи. Каждое воскресенье проводят вместе. Миша помогает отцу и в работе — ездит с поручениями по делам, довозит его куда, если надо срочно добраться".
"О том, чтобы стать артистом, сын никогда не думал, хотя слух у него потрясающий, — уверяет Жасмин. — Когда ему было пять лет, мы начали заниматься фортепиано, пригласили на дом учителя музыки, чтобы посмотрел на мальчика — какие пальцы, хватает ли их длины для октав, что с ритмикой… Учитель сказал, что ребенок талантливый. Я была этому очень рада. Мечтала, как будут приходить гости, а сын перед ними будет играть. Но Миша в итоге все это забросил, не захотел продолжать. Папа его в этом поддержал, сказав, что Миша никаким артистом не будет — в семье хватит одной звезды".
Жасмин клянется, что сын попал в МГИМО без блата и протекции: "Я никогда туда не приходила и там долго не знали, чей он сын". В вузе случилась странная, но показательная история. "Сын изначально поступил на бюджетное место, — признается певица. — Но отказался учиться бесплатно, упросив меня заплатить за его учебу. Сказал, что мы можем себе это позволить, и ему хочется дать возможность получить бесплатное образование тем ребятам, у кого нет возможности учиться платно. Я очень сильно возмущалась, а дедушка особенно кричал. В итоге мне пришлось мальчика поддержать. Я работала очень много, поэтому могу позволить себе заплатить за обучение сына".
Михаилу Семендуеву 21 год. Кажется, уже можно и семьей обзаводиться. "Он мне заявил: "Мама, еще долго ждать тебе придется!" — улыбается Жасмин. — У него много девушек, но я поставила ему жесткий ультиматум: в дом приводить только жену. И желательно еврейскую".
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