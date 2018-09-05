Культовые пары российского шоу-бизнеса

За жизнью этих пар когда-то следила вся страна, затаив дыхание. Папарацци без устали охотились за ними, стараясь запечатлеть романтические парочки в пикантных ситуациях или хотя бы снять поцелуй влюблённых. Кое-кто какие из этих звёздных союзов давно распались, но другие существуют и по сей день.

1. В 1986 году Алла Пугачёва показала публике молодого музыканта Владимира Кузьмина . Вскоре поклонники певицы поняли, что Аллу Борисовну и Владимира связывают не только рабочие отношения и начали воспринимать их как пару.

2. Не меньше внимания получила и дочь примадонны Кристина Орбакайте , которая в 16 лет стала жить с Владимиром Пресняковым-младшим. В 18 лет Кристина родила Владимиру сына Никиту, но это не спасло пару от разрыва.

3. 17-летняя Наташа Королёва была покорена талантом композитора и певца Игоря Николаева , а его привлекла молодость начинающей певицы. Когда Наталье было 19, Игорь сделал ей предложение, которое она тут же приняла. Спустя 9 лет семья распалась, а Наташа вышла замуж за стриптизёра Сергея Глушко

4. Виктор Салтыков , солист группы «Электроклуб», вывел на эстраду супругу Ирину. Сначала Ирина работала лишь изредка, ведь на руках у неё была маленькая дочь Алиса, а вот после развода с Виктором начала сольную и вполне успешную певческую карьеру.