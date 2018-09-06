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Подольская и Зара устроили битву декольте
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Роскошные Наталья Подольская и Зара устроили битву декольте 

WMJ.ru + ещё 3 14 часов назад
5 сентября в Сочи в рамках Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», помимо выступлений участников и творческого вечера группы A'Studio, состоялся творческий вечер Леонида Агутина.
Поздравить певца с юбилеем и исполнить его хиты пришли Наталья Подольская, Зара, Сергей Лазарев, Алексей Чумаков, группа IOWA, Artik&Asti, Андрей Гризли, Элина Чага, которой, к слову, приписывали роман с Леонидом Агутиным, и другие. А пока звезды исполняли любимые всеми песни, сам виновник торжества наслаждался их выступлениями вместе с супругой Анжеликой Варум.
После каждого номера селебрити проходили в VIP-зону, где отдыхали и общались друг с другом. Особе внимание привлекли Наталья Подольская и Зара. Звездные красавицы устроили негласную битву декольте, надев роскошные платья, подчеркивающие их шикарные фигуры.
Екатерина Ширинкина
Екатерина Ширинкина
А вот Ирина Дубцова и Алексей Воробьев, спевшие дуэтом композицию «Если ты когда-нибудь меня простишь», похоже, настолько подружились, что просто не могли оторваться друг от друга.
Екатерина Ширинкина
Последний номер концерта стал, пожалуй, самым ярким. На сцену вышли почти все селебрити, спели хит «На сиреневой луне», а после дружно поздравили Агутина с 50-летием.
Екатерина Ширинкина
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