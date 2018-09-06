Роскошные Наталья Подольская и Зара устроили битву декольте

5 сентября в Сочи в рамках Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», помимо выступлений участников и творческого вечера группы A'Studio, состоялся творческий вечер Леонида Агутина

После каждого номера селебрити проходили в VIP-зону, где отдыхали и общались друг с другом. Особе внимание привлекли Наталья Подольская и Зара. Звездные красавицы устроили негласную битву декольте, надев роскошные платья, подчеркивающие их шикарные фигуры.

Екатерина Ширинкина

Екатерина Ширинкина

А вот Ирина Дубцова Алексей Воробьев , спевшие дуэтом композицию «Если ты когда-нибудь меня простишь», похоже, настолько подружились, что просто не могли оторваться друг от друга.

Екатерина Ширинкина

Последний номер концерта стал, пожалуй, самым ярким. На сцену вышли почти все селебрити, спели хит «На сиреневой луне», а после дружно поздравили Агутина с 50-летием.