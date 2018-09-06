Нонна Гришаева показала свадебное фото

Актриса Нонна Гришаева опубликовала в Инстаграме свадебное фото, сделанное 12 лет назад.

Таким образом известная актриса поздравила своего мужа с годовщиной и в очередной раз призналась в любви. Несмотря на большую разницу в возрасте — Нонна старше своего мужа Александра Нестерова на 12 лет, паре удалось сохранить гармоничные отношения.

Гришаева никогда не скрывает от поклонников членов семьи, однако этот снимок фанаты увидели впервые. 12 лет назад актриса отдавала предпочтение не фирменному черному цвету волос, а более теплому темно-коричневому. Также Нонна еще не сделала свою узнаваемую прямую челку.

Для торжественного мероприятия пара выбрала классические наряды. Сама актриса была в длинном белом платье, украсила прическу искусственными белыми цветами. Муж Гришаевой также остановился на светлом костюме в тонкую полоску.