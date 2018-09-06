Ещё
Нонна Гришаева показала свадебное фото
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нонна Гришаева показала свадебное фото 

Russianshowbiz.info + ещё 5 1 час назад
Актриса Нонна Гришаева опубликовала в Инстаграме свадебное фото, сделанное 12 лет назад.
Таким образом известная актриса поздравила своего мужа с годовщиной и в очередной раз призналась в любви. Несмотря на большую разницу в возрасте — Нонна старше своего мужа Александра Нестерова на 12 лет, паре удалось сохранить гармоничные отношения.
Гришаева никогда не скрывает от поклонников членов семьи, однако этот снимок фанаты увидели впервые. 12 лет назад актриса отдавала предпочтение не фирменному черному цвету волос, а более теплому темно-коричневому. Также Нонна еще не сделала свою узнаваемую прямую челку.
Для торжественного мероприятия пара выбрала классические наряды. Сама актриса была в длинном белом платье, украсила прическу искусственными белыми цветами. Муж Гришаевой также остановился на светлом костюме в тонкую полоску.
Russianshowbiz.info: последние новости
Нагиев рассказал о своих достоинства Елизавета Боярская уходит в декретный отпуск Регина Тодоренко подогрела слухи о беременности
Женский форум1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Хилькевич рассекретила свой вес после вторых родов7
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем68
Назван идеальный размер женской груди67
Лола Астанова: самая красивая пианистка мира7
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
00:18
Решетова перестаралась с фотошопом
Звёзды Шоу-бизнес
00:12
«Все на показ»: Глюкозу критикуют за внешний вид
Звёзды
01:00
Нонна Гришаева показала свадебное фото
Звёзды
04:51
Звезды, получившие баснословные подарки за детей
Звёзды
12:20
Тренды, которые сделала модными семья Кардашьян
Звёзды
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение