Даже пол поплыл: Решетова перестаралась с фотошопом

Над девушкой Тимати посмеялись в соцсетях.

Пока одни девушки усердно работают над своей фигурой в спортзале, другие считают, что для того, чтобы быть ослепительной красоткой, вполне достаточно фотошопа. Вот только филигранно пользоваться фоторедакторами умеет далеко не каждая, и звезды — не исключение.

Например, девушка Тимати, Анастасия Решетова , похвасталась подписчикам морским фото. Модель в купальнике позирует на яхте: широкая улыбка, шикарные волосы, плоский животик, упругая попа — красота, да и только! Только вот фолловеры этого не оценили, посмеявшись над грубой ретушью.

«Фотошоп за версту видно», «Попу явно себе округлила, даже пол поплыл», «А что с бортом?», — начали сыпать комментариями подписчики. Недоумение вызвал и сам факт — ну зачем Решетовой «править» свою точеную фигурку? Ведь она часто позирует в купальниках и откровенных нарядов, и изъянов у девушки, кажется, просто нет! Это же не Кардашьян, которой надо «замыливать» целлюлит, и не Бритни Спирс , для которой это единственный способ скрыть складки на талии.

Ну, а больше всего поклонников разочаровало то, что Анастасия позирует, не показывая рук — всем хотелось рассмотреть, есть ли у нее заветное колечко на пальчике. Ведь недавно они с Тимати выложили в соцсети редкие совместные романтичные снимки, загадочно подписав их датой: «25.08.18».

А затем Решетова выложила в stories фото, на котором на безымянном пальце заметны два кольца — одно похоже на обручальное, а второе на помолвочное. Но на прямые вопросы пара не отвечает, и слухи о помолвке (а может, и о тайной свадьбе) никак не комментирует. Вот и тут Анастасия решила поддержать интригу. Что ж, тем с большим нетерпением поклонники будут ждать новых фотографий Решетовой.