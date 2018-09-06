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Решетова перестаралась с фотошопом
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Даже пол поплыл: Решетова перестаралась с фотошопом 

WDay.ru + ещё 2 5 часов назад
Над девушкой Тимати посмеялись в соцсетях.
Пока одни девушки усердно работают над своей фигурой в спортзале, другие считают, что для того, чтобы быть ослепительной красоткой, вполне достаточно фотошопа. Вот только филигранно пользоваться фоторедакторами умеет далеко не каждая, и звезды — не исключение.
Например, девушка Тимати, Анастасия Решетова, похвасталась подписчикам морским фото. Модель в купальнике позирует на яхте: широкая улыбка, шикарные волосы, плоский животик, упругая попа — красота, да и только! Только вот фолловеры этого не оценили, посмеявшись над грубой ретушью.
«Фотошоп за версту видно», «Попу явно себе округлила, даже пол поплыл», «А что с бортом?», — начали сыпать комментариями подписчики. Недоумение вызвал и сам факт — ну зачем Решетовой «править» свою точеную фигурку? Ведь она часто позирует в купальниках и откровенных нарядов, и изъянов у девушки, кажется, просто нет! Это же не Кардашьян, которой надо «замыливать» целлюлит, и не Бритни Спирс, для которой это единственный способ скрыть складки на талии.
Ну, а больше всего поклонников разочаровало то, что Анастасия позирует, не показывая рук — всем хотелось рассмотреть, есть ли у нее заветное колечко на пальчике. Ведь недавно они с Тимати выложили в соцсети редкие совместные романтичные снимки, загадочно подписав их датой: «25.08.18».
А затем Решетова выложила в stories фото, на котором на безымянном пальце заметны два кольца — одно похоже на обручальное, а второе на помолвочное. Но на прямые вопросы пара не отвечает, и слухи о помолвке (а может, и о тайной свадьбе) никак не комментирует. Вот и тут Анастасия решила поддержать интригу. Что ж, тем с большим нетерпением поклонники будут ждать новых фотографий Решетовой.
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