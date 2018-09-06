Российские знаменитости с детьми-школьниками

Каждый учебный год начинается с Дня знаний. И если подростки отправляются в школу на праздничную линейку без родителей, то учеников начальной школы, а особенно первоклассников, которые идут в школу в первый раз, обязательно сопровождают родители. Эти малыши наверняка произвели фурор в школах, ведь их мамы и папы — известные люди, постоянно мелькающие на телеэкранах.

1. Богдан, сын телеведущей Алёны Водонаевой.

4. Алина, дочь певицы Анны Седоковой.

10. Алиса, дочь шоумена и актёра Александра Реввы.

15. Тоня, дочь певицы Славы.

16. София, дочь певицы Ани Лорак.

17. Лида и Вера, дочери певицы Глюкозы (псевдоним Натальи Ионовой-Чистяковой).