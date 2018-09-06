Российские знаменитости с детьми-школьниками 

Каждый учебный год начинается с Дня знаний. И если подростки отправляются в школу на праздничную линейку без родителей, то учеников начальной школы, а особенно первоклассников, которые идут в школу в первый раз, обязательно сопровождают родители. Эти малыши наверняка произвели фурор в школах, ведь их мамы и папы — известные люди, постоянно мелькающие на телеэкранах.
1. Богдан, сын телеведущей Алёны Водонаевой.
2. Вадим Галыгин-младший, сын Вадима Галыгина, актёра и телеведущего.
3. Яна, дочь телеведущей Юлии Барановской.
4. Алина, дочь певицы Анны Седоковой.
5. Евангелина, дочь певицы Светланы Лободы
6. Сара, дочь певицы Веры Брежневой.
7. Милана, дочь актёра Виталия Гогунского.
8. Жасмин, дочь телеведущего и шоумена Гарика Мартиросяна.
9. Маша, дочь рэпера Басты (псевдоним Василия Вакуленко).
10. Алиса, дочь шоумена и актёра Александра Реввы.
11. Варвара, дочь актрисы Светланы Пермяковой.
12. Эстелла, дочь актёра и шоумена Михаила Галустяна.
13. Илья, сын актрисы Нонны Гришаевой.
14. Андрей, сын певицы Полины Гагариной.
15. Тоня, дочь певицы Славы.
16. София, дочь певицы Ани Лорак.
17. Лида и Вера, дочери певицы Глюкозы (псевдоним Натальи Ионовой-Чистяковой).
18. Елизавета, Матвей и Корней, дети актрисы Екатерины Климовой.
19. Маруся, дочь телеведущей Ксении Бородиной.