Тренды, которые сделала модными семья Кардашьян

Кто-то ещё не слышал о семействе Кардашьян? Сестрички Кортни, Ким, Хлои, Кендалл и Кайли, их мама Крис и даже папочка Брюс Дженнер , который некоторое время назад превратился в миссис Кейтлин Дженнер для многих стали ориентиром как в жизни, так и в моде. И вот какие тренды семья Кардашьян сделала популярными.

1. Облегающие платья. Конечно, подобные наряды — не новинка, они были давно известны модницам, но лишь благодаря чарующим формам Ким они снова взлетели на вершину популярности.

2. Корсеты и корректирующее бельё. Сёстры рекламировали корректирующие бельё в аккуантах в Instagram, да и сами не прочь примерить его. В последнее время его особенно приветствует Кайли, в феврале родившая дочь.

3. Контуринг. Эта техника макияжа тоже была хорошо знакома специалистам, но вот в массы её ввела Ким. После публикации в Инстаграме Ким фото с преображением лица посредством контуринга этот способ нанесения тональных средств взяли на вооружение девушки по всему миру.

4. Пышные ягодицы. Это, без сомнения, главная фишка сестёр, но самыми выдающимися формами может похвастаться Ким. С её подачи большие ягодицы превратились в своего рода фетиш, и теперь все модницы желают обладать такими же.