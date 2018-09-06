Звезды, получившие баснословные подарки за детей

Появление в семье наследника сопровождается подарками. Наряду с подарками молодой семье от родственников есть и особая категория презентов, когда мужья благодарят возлюбленных за рождение сына или дочери. И знаменитости здесь не знают удержу: стильные особняки, элитные автомобили и, конечно, же баснословно дорогие ювелирные украшения. Каким молодым мамам достались самые дорогие подарки?

1. Мила Кунис в октябре 2014 года родила дочь. Супруга Эштона Кутчера сама придумала себе подарок за рождение первенца. По просьбе Милы ювелир создала золотое кольцо с изумрудом и гравировкой «Материнство». Кстати, такие кольца вышли ограниченной серией и продавались по 4 000 долларов за штуку. Полученные средства были пожертвованы в роддом в Замбии.

2. Мэрайя Кэри в апреле 2011 года стала мамой близнецов. Муж Мэрайи знал, что супруга обожает драгоценности, но у неё их было столько, что, казалось, удивить её было невозможно. Тогда мужчина заказал колье с розовыми и белыми бриллиантами, украшенное именами сына и дочери.