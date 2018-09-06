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Звезды, получившие баснословные подарки за детей
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Звезды, получившие баснословные подарки за детей 

Рамблер 1 час назад
Появление в семье наследника сопровождается подарками. Наряду с подарками молодой семье от родственников есть и особая категория презентов, когда мужья благодарят возлюбленных за рождение сына или дочери. И знаменитости здесь не знают удержу: стильные особняки, элитные автомобили и, конечно, же баснословно дорогие ювелирные украшения. Каким молодым мамам достались самые дорогие подарки?
1. Мила Кунис в октябре 2014 года родила дочь. Супруга Эштона Кутчера сама придумала себе подарок за рождение первенца. По просьбе Милы ювелир создала золотое кольцо с изумрудом и гравировкой «Материнство». Кстати, такие кольца вышли ограниченной серией и продавались по 4 000 долларов за штуку. Полученные средства были пожертвованы в роддом в Замбии.
2. Мэрайя Кэри в апреле 2011 года стала мамой близнецов. Муж Мэрайи знал, что супруга обожает драгоценности, но у неё их было столько, что, казалось, удивить её было невозможно. Тогда мужчина заказал колье с розовыми и белыми бриллиантами, украшенное именами сына и дочери.
3. В 2015 году Ким Кардашьян родила сына. Это был уже второй ребёнок пары, и Ким ещё до появления малыша на свет описала свои желании. Супруг не стал долго колебаться и приобрёл для неё самый дорогой предмет из списка Ким — бриллиантовое колье от Lorraine Schwartz. Увы, судьба у него была печальная: украшение в 2016 году украли из номера пары, когда они остановились в парижском отеле.
Женский форум
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