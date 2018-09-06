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«Все на показ»: Глюкозу критикуют за внешний вид
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«Все на показ»: Глюкозу критикуют за внешний вид 

Рамблер 4 часа назад
Наталья Чистякова-Ионова продолжает провоцировать публику откровенными фотографиями.
На этот раз Глюкоза показала почти полный шпагат в дверном проеме. Пикантности этому снимку добавило то, что наряд, который выбрала певица для этого упражнения, не скрывал практически ничего.
@chistyakova_ionova
Фото вызвало бурное обсуждение на странице Гюкозы в Instagram.
"Наташа, вот уважаю тебя за многое… Но должна женщина хоть что-то оставлять для фантазии"
"Что за мода пошла в труселях фоткаться, ну хоть шорты нацепила бы (((((позор, все друг друга краше и в раздетости соревнуются, у кого веревки тоньше, если бы прабабка увидала, вот всыпала бы по полной, ужас, тьфу"
"Шикарный вид)))"
"Ну вы же мама!"
"Фуууууууу, все на показ)))"
Но сама Глюкоза все комментарии оставила без ответа. Кстати, на подобные "трюки" и вообще тренировки, по признанию певицы, ее вдохновляет муж. Он является ее мотиватором.
@chistyakova_ionova
Женский форум14
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