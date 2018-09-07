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Наталья Рудова показала естественную красоту
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Наталья Рудова показала естественную красоту 

WMJ.ru 5 часов назад
35-летняя Наталья Рудова поделилась с фолловерами честным селфи.
Наталья Рудова тщательно следит за своей внешностью и часто посещает салоны красоты. Например, она регулярно ходит в салон своей подруги Анастасии Решетовой. Поэтому актриса совершенно не стесняется демонстрировать свою естественную красоту фолловерам. Вот, например, с разделе Stories Рудова опубликовала селфи без мейкапа, показав миру свои веснушки.
В опросе, который устроила актриса, 95% фолловеров согласились, что Рудова прекрасна и без косметики. А как тебе натуральная красота Натальи?
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