Наталья Рудова показала естественную красоту

Наталья Рудова тщательно следит за своей внешностью и часто посещает салоны красоты. Например, она регулярно ходит в салон своей подруги Анастасии Решетовой . Поэтому актриса совершенно не стесняется демонстрировать свою естественную красоту фолловерам. Вот, например, с разделе Stories Рудова опубликовала селфи без мейкапа, показав миру свои веснушки.

В опросе, который устроила актриса, 95% фолловеров согласились, что Рудова прекрасна и без косметики. А как тебе натуральная красота Натальи?