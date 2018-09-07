Загадка смерти Евгения Мартынова

3 сентября 199о года погиб музыкант Евгений Мартынов . Композитор и певец оставил после себя лирические хиты «Лебединая верность» и «Яблони в цвету», которые знакомы каждому, кто застал времена СССР. Загадочная кончина Евгения Мартынова, которому было всего 42 года, потрясла страну. Официальной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность, но близкие музыканта и сейчас, спустя почти 30 лет, не верят в эту версию.

В восьмидесятых годах Евгений Мартынов был одним из самых востребованных композиторов, с ним хотели сотрудничать ведущие поэты-песенники и признанные звёзды советской эстрады. Созданные Мартыновым композиции моментально становились популярными, а свою последнюю песню, «Марьина роща», он исполнил сам на «Песне года’90».

Тело композитора нашли в подъезде, но соседи не поспешили вызывать скорую помощь, подумав, что мужчина перебрал спиртного. Прибывшие врачи уже не смогли помочь Евгению и констатировали смерть. Брат певца позднее рассказывал, что в последнее время музыкант постоянно нервничал из-за судебного разбирательства. Дело в том, что организаторы гастролей по Рязанской области не выплатили ему гонорар. С компанией Мартынов работал по договору и был уверен, что дело выиграет. Но выяснилось, что договор заключён на других людей, а под прикрытием официальных документов работали рецидивисты. Очередное заседание суда было назначено на 4 сентября.