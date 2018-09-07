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«Все проблемы от баб»: Водонаева обвинила женщин
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«Все проблемы от баб»: Водонаева обвинила женщин 

Рамблер 15 часов назад
Популярная ведущая и блогер поднимает в своем блоге волнующие темы.
Не так давно она посвятила целый пост проблеме взаимоотношений свекрови и невестки. В комментариях началась бурная дискуссия, и выяснилось, что далеко не все свекрови такие же идеальные, как и у Алены.
Обсуждение натолкнуло Алену на следующие выводы:
Сижу, читаю ваши комментарии и понимаю, что в этом мире практически все проблемы от баб. Начиная от бытового зла, которое мы обсуждали в предыдущих постах, заканчивая героями сказок. Все самые злые злыдни — бабы!
В подтверждение своих слов ведущая привела примеры из сказок, в которых несчастную героиню "прессует" злая мачеха или колдунья, причем очень красивая и сексуальная.
Почему так? Почему мы — женщины — злые, плохие, коварные даже в детских книжках, а мужчины нет? При этом — мир мужской! <…> Самые крутые и мощные в искусстве, политике, экономике — мужики.
Отчаявшись найти справедливость, Водонаева предложила пойти и стать "ещё недовольнее и злее от этого" и опубликовала очень пикантное фото в своем стиле.
@alenavodonaeva
Подписчики живо подключились и предложили свои версии ответа на этот вопрос, упомянув в числе прочих пороков завистливость и лживость женщин.
Женский форум26
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