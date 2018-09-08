Леонтьев рассказал о своем диагнозе

В Сочи проходит музыкальный фестиваль "Новая волна", который нацелен на поиск новых талантов. Там же ежегодно собираются сливки отечественного шоу-бизнеса. Практически для каждого известного артиста нашей эстрады находится место на сцене международного конкурса молодых исполнителей.