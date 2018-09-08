Леонтьев рассказал о своем диагнозе 

В Сочи проходит музыкальный фестиваль "Новая волна", который нацелен на поиск новых талантов. Там же ежегодно собираются сливки отечественного шоу-бизнеса. Практически для каждого известного артиста нашей эстрады находится место на сцене международного конкурса молодых исполнителей.
Там же должен был выступить и народный артист России Валерий Леонтьев, однако певец отменил свое выступление почти в последний момент. Чтобы не вызвать волну недоумения и избежать появления большого количества слухов, артист сам озвучил в своем профиле Инстаграм истинную причину отмены номера — всему виной диагноз, поставленный врачами. У Леонтьева воспаление легких и он решил не пренебрегать показаниями докторов, а вылечиться, прежде чем выходить на сцену и выкладываться в полной мере, что, несомненно, требует определенных эмоциональных и физических затрат.