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Леонтьев рассказал о своем диагнозе
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Леонтьев рассказал о своем диагнозе 

Рамблер 3 часа назад
В Сочи проходит музыкальный фестиваль "Новая волна", который нацелен на поиск новых талантов. Там же ежегодно собираются сливки отечественного шоу-бизнеса. Практически для каждого известного артиста нашей эстрады находится место на сцене международного конкурса молодых исполнителей.
Там же должен был выступить и народный артист России Валерий Леонтьев, однако певец отменил свое выступление почти в последний момент. Чтобы не вызвать волну недоумения и избежать появления большого количества слухов, артист сам озвучил в своем профиле Инстаграм истинную причину отмены номера — всему виной диагноз, поставленный врачами. У Леонтьева воспаление легких и он решил не пренебрегать показаниями докторов, а вылечиться, прежде чем выходить на сцену и выкладываться в полной мере, что, несомненно, требует определенных эмоциональных и физических затрат.
Женский форум21
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