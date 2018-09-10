Как выглядели звезды в школе 

Учебный год начался неделю назад. В День знаний в школу отправляются не только ученики, но и их родители, среди которых есть и отечественные знаменитости. Многие из них вспоминают школу с удовольствием, другие хотели бы забыть кое-какие приключения из школьной жизни. А как выглядели в школьные годы сегодняшние звёзды? Взгляните, какими заходили с новенькими портфелями в классы те, кто сейчас блистает в российском шоу-бизнесе.
1. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов).
2. Шоумен, телеведущий, актёр Тимур Родригез.
3. Актёр Сергей Безруков.
4. Актёр Гоша Куценко.
5. Певица Виктория Дайнеко.
6. Певица Полина Гагарина.
7. Певец Лев Лещенко.
8. Певец Егор Крид.
9. Певица Валерия.
10. Певец Филипп Киркоров.
11. Телеведущий, актёр Александр Олешко.
12. Певица Нюша (Анна Шурочкина).
13. Актриса, телеведущая Эвелина Блёданс.
14. Телеведущая Анфиса Чехова.
15. Певец Дима Билан.
16. Певица Алла Пугачёва.
17. Телеведущий, актёр Тимур Батрутдинов.
18. Певица, актриса Анастасия Задорожная.
19. Певица Лена Катина.
20. Актёр Константин Хабенский.
21. Телеведущая Алёна Водонаева.