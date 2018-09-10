Как выглядели звезды в школе

Учебный год начался неделю назад. В День знаний в школу отправляются не только ученики, но и их родители, среди которых есть и отечественные знаменитости. Многие из них вспоминают школу с удовольствием, другие хотели бы забыть кое-какие приключения из школьной жизни. А как выглядели в школьные годы сегодняшние звёзды? Взгляните, какими заходили с новенькими портфелями в классы те, кто сейчас блистает в российском шоу-бизнесе.

3. Актёр Сергей Безруков.

21. Телеведущая Алёна Водонаева.