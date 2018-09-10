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Свадьбы и роды российских звезд лета-2018
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Свадьбы и роды российских звезд лета-2018 

Рамблер 4 часа назад
Когда на знаменитостей не направлены камеры журналистов, они живут обычной жизнью. Звёзды вступают в браки, рожают детей, становятся бабушками и дедушками. А как провели это лето российские селебрити и у кого случились радостные перемены в жизни?
1. Телеведущая Лера Кудрявцева в августе стала мамой. Дочка 47-летней Леры стала её вторым ребёнком. Кстати, 28-летний сын Кудрявцевой недавно сделал её бабушкой, подарив внука.
2. Летом отцом стал футболист Дмитрий Тарасов, которому супруга, фотомодель Анастасия Костенко родила дочь.
3. В семье футболиста Александра Овечкина и Анастасии Шубской в августе случилось прибавление: у них появился сын.
4. В августе родила девочку актриса Анна Хилькевич.
5. Модель Елена Кулецкая родила вторую дочку. Хоть беременность и была неожиданностью для Елены, отказываться от рождения крохи она не стала.
6. Певец Эмин второй раз женился. Его избранницей стала модель Алёна Гаврилова.
7. Свадьба состоялась и у певицы Бьянки.
8. Вышла замуж актриса Ирина Медведева. Она связала жизнь с мужчиной из Франции.
9. Актриса Екатерина Архарова, экс-супруга актёра Марата Башарова, нашла счастье в новом браке.
10. Актёр Андрей Гандулян, только недавно переживший развод, вступил в новый брак.
Женский форум
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