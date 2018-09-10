Свадьбы и роды российских звезд лета-2018

Когда на знаменитостей не направлены камеры журналистов, они живут обычной жизнью. Звёзды вступают в браки, рожают детей, становятся бабушками и дедушками. А как провели это лето российские селебрити и у кого случились радостные перемены в жизни?

1. Телеведущая Лера Кудрявцева в августе стала мамой. Дочка 47-летней Леры стала её вторым ребёнком. Кстати, 28-летний сын Кудрявцевой недавно сделал её бабушкой, подарив внука.

4. В августе родила девочку актриса Анна Хилькевич

5. Модель Елена Кулецкая родила вторую дочку. Хоть беременность и была неожиданностью для Елены, отказываться от рождения крохи она не стала.

6. Певец Эмин второй раз женился. Его избранницей стала модель Алёна Гаврилова.

7. Свадьба состоялась и у певицы Бьянки.

8. Вышла замуж актриса Ирина Медведева . Она связала жизнь с мужчиной из Франции.

10. Актёр Андрей Гандулян, только недавно переживший развод, вступил в новый брак.