«Мне не нужен красивый мальчишка»: Бузова разочаровалась в Гриневе

В новом выпуске шоу «Замуж за Бузову» наконец-то вновь появился любимчик публики Александр Гринев . Напомним, что в прошлый раз, когда съемки проекта перенеслись в солнечную Италию, Саша не появился на площадке. Впрочем, даже тогда певица была готова простить ему эту оплошность.

«Я так понимаю, что Саша для меня что-то приготовил, потому что так долго я еще ни одного мужчину в своей жизни не ждала», — сказала Ольга.

Когда Гринев вновь появился на проекте, певица призналась журналистам, что была невероятно рада видеть его. Особенно его красивые глаза.

«В них можно просто утонуть!» — вдохновенно прокомментировала она. Однако, к сожалению главной «Холостячки» страны и публики, Саша ужасно разочаровал Ольгу и с треском провалил все испытания.

«Меня разочаровал Саша. По всем фронтам! Я так его ждала, так хотела его увидеть! И все это вообще пропало! Я очень расстроенна!» — призналась девушка.

Александр пытался извиниться перед Ольгой, благодарил ее за второй шанс, а свое поведение объяснил тем, что еще не успел влиться в коллектив и адаптироваться на новом месте. Но девушка оказалась непреклонна.

«Мне не нужен красивый мальчишка, мне нужен мужчина!» — гордо заявила она.

Впрочем, Бузова так и не смогла принять окончательное решение: отправить Сашу домой или оставить его на проекте. Певица взяла время подумать, а уже после окончания съемок эпизода призналась журналистам, что не может перестать думать о Гриневе:

«Он вообще ничего не сделал, а у меня земля из-под ног уходит. Все горит внутри! Нравится он мне», — честно сказала Ольга.