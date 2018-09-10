Беременная Порошина развелась с мужем

Беременная Мария Порошина развелась с мужем

44-летняя актриса Мария Порошина развелась со своим мужем Ильей Древновым после 17 лет брака.

Сейчас звезда телесериала "Челночница" мама четырех девочек: Серафимы, Глафиры и Аграфены. Также у артистки есть дочь Полина от первого брака с актером Гошей Куценко . Вдобавок ко всему прочему, Мария беременна пятым ребенком.

О разводе стало известно только сейчас, хотя все произошло еще летом. Именно Мария была инициатором расторжения брака с 40-летним актером Ильей Древновым. Через месяц после подачи документов суд вызвал супругов для совместной беседы, в ходе которой им дали время подумать и взвесить свое решение. Пара без колебаний дала утвердительный ответ. Оба супруга согласились расторгнуть брак. Это печальное событие произошло в суде Тушинского района Москвы.

Поклонники переживают за актрису и не понимают, почему так произошло. Причины, по которым пара решила расстаться после стольких лет брака пока неизвестны.