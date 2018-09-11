СМИ обсуждают новую девушку Сергея Шнурова

Журналистам удалось узнать имя загадочной пассии музыканта.
Противоречивые слухи о личной жизни лидера группировки «Ленинград» ходят с тех пор как музыкант расстался с супругой Матильдой. Отвечая на вопрос о новом романе Сергея Шнурова, его друг сообщил, что личность дамы сердца артиста — «бомба». С тех пор поклонники примеряют этот эпитет к любой женщине, оказавшейся рядом с артистом.
В этот понедельник, 10 сентября, на премии журнала GQ «Человек года» в «Барвиха Luxury Village» Шнур появился с эффектной дамой. Ягодно-красное платье, непослушные русые локоны, дерзкий взгляд — молодая незнакомка заставила представителей прессы искать ответ на вопрос: «Кто она».
Кто-то узнал в спутнице Сергея Шнурова светскую львицу Ольгу Абрамову. «С лидером "Ленинграда" она мутит с лета и метит в Матильды», — сообщает телеграм-канал «Антиглянец».
Публикации в СМИ также подтверждают, что похожую на Ольгу даму уже видели рядом с Сергеем на съемках седьмого сезона шоу «Голос».
Помимо этой яркой пары, на цереонии вручения премии были замечены Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Баста, Глюк'oZa, Дмитрий и Стефания Маликовы, Елена Летучая, Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Тимати и Анастасия Решетова, и многие другие.