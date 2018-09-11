СМИ обсуждают новую девушку Сергея Шнурова

СМИ обсуждают личность новой девушки Сергея Шнурова

Журналистам удалось узнать имя загадочной пассии музыканта.

Противоречивые слухи о личной жизни лидера группировки «Ленинград» ходят с тех пор как музыкант расстался с супругой Матильдой. Отвечая на вопрос о новом романе Сергея Шнурова , его друг сообщил, что личность дамы сердца артиста — «бомба». С тех пор поклонники примеряют этот эпитет к любой женщине, оказавшейся рядом с артистом.

В этот понедельник, 10 сентября, на премии журнала GQ «Человек года» в «Барвиха Luxury Village» Шнур появился с эффектной дамой. Ягодно-красное платье, непослушные русые локоны, дерзкий взгляд — молодая незнакомка заставила представителей прессы искать ответ на вопрос: «Кто она».

Кто-то узнал в спутнице Сергея Шнурова светскую львицу Ольгу Абрамову . «С лидером "Ленинграда" она мутит с лета и метит в Матильды», — сообщает телеграм-канал «Антиглянец».

Публикации в СМИ также подтверждают, что похожую на Ольгу даму уже видели рядом с Сергеем на съемках седьмого сезона шоу «Голос».