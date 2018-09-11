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Звезды, не умеющие хранить верность
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Звезды, не умеющие хранить верность 

Рамблер 9 часов назад
В мае 2011 года распался образцовый, как казалось, брак Арнольда Шварценеггера с Марией Шрайвер. Супруги были вместе четверть века, у них появилось четверо детей, однако, как выяснилось, актёр погуливал на стороне и даже сумел обзавестись внебрачным ребёнком. Так разбилась ещё одна пара, которой восхищался Голливуд. А кто ещё из знаменитостей не способен хранить верность?
1. Чарли Шин. Вторая супруга Чарли актриса Дениз Ричардс решилась на развод, ожидая второго ребёнка от мужа. Девушку настолько вымотали запои и измены Шина, что она не побоялась остаться одна с двумя дочками. Чарли долго не горевал и через три года женился на актрисе Брук Мюллер, а после расставания с ней и вовсе стал жить с двумя женщинами: актрисой кино для взрослых Бри Олсон и дизайнером Натали Кенли.
2. Кристен Стюарт. У Кристен был долговременный роман с партнёром по фильму «Сумерки» Робертом Паттинсоном, но в 2012 году она изменила ему с режиссёром Рупертом Сандерсом, который был женат. После она вернулась к Паттинсону, но потом пара вновь рассталасью. В конце концов Кристен переметнулась на другую сторону и начала встречаться с девушками.
3. Джек Николсон. Джек 17 лет прожил с Анжеликой Хьюстон, но в 1990 году они расстались. Николсон без конца изменял партнёрше и даже не особо скрывался. Даже первое свидание, как рассказывала Хьюстон, он отменил потому, что хотел встретиться с экс-возлюбленной.
Женский форум
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