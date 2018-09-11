Наши актрисы, ушедшие из жизни слишком рано

К сожалению, иногда люди уходят молодыми, и смерть не делает различий между обычными людьми и знаменитостями. Несчастный случай или неизлечимая болезнь могут унести жизнь человека, невзирая на его положение в обществе, наличие семьи или финансовое состояние. Эти отечественные актрисы покинули мир рано, но остались живыми в кино.

1. Марина Левтова . Актриса, снявшаяся в десятках фильмов, погибла в 2000 году, катаясь на снегоходе. Маленькая дочка, которая была с ней рядом, не получила травм, сегодня Дарья Мороз — известная актриса. Марине Левтовой было 40 лет.

2. Мария Зубарева . Актриса чувствовала себе плохо после рождения близнецов, но списывала на усталость. Когда Мария всё-таки обратилась к врачу, у неё выявили последнюю степень рака. До последнего момента она снималась в сериале «Мелочи жизни», ничем не выдавая себя и не создавая проблем партнёрам по площадке. В 31 год Зубарева умерла.