Леонардо Ди Каприо знает, чем удивить

Леонардо Ди Каприо — один из самых ярких актёров своего поколения. Он снимается в кино с детских лет, поклонники боготворят его, и даже киноакадемики, так долго не признававшие заслуг Ди Каприо, наконец-то вручили ему пару лет назад заветный «Оскар». И хотя Лео постоянно находится на виду, и кажется, что мы знаем о нём всё, кое-какие факты из его жизни пока остаются за кадром.

1. Снимаясь в ленте «Кровавый алмаз», Ди Каприо работал с сиротами из Мозамбика. С одной африканской девчушкой он поддерживает связь до сих пор: пишет письма, звонит и даже высылает деньги.

2. У Леонардо есть собственный сорт кофе, доходы от продажи которого идут на финансирование мероприятий по защите окружающей среды.

3. Когда Лео было 11, агент предложил ему поменять имя. Ему казалось, что «Леонардо Ди Каприо» звучит неблагозвучно, поэтому он предложил вариант «Ленни Уильямс».

4. Несмотря на множество романов с самыми красивыми девушками, Леонардо в свои 43 года всё ещё не женат. Он считает себя слишком независимым и не готов отчитываться перед кем-либо.

5. Мать Ди Каприо родилась в Германии и с детсва обучала сына немецкому, поэтому актёр владеет им в совершенстве.