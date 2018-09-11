Голливудские звезды с русскими корнями

Сложно представить, что некоторые голливудские небожители могли бы быть нашими соотечественниками. Между тем, у многих знаменитостей были русские предки.

1. Прабабушка Вупи Голдберг родилась в Одессе. Кстати, фамилия Голдберг актрисе досталась именно от неё. Вупи решила, что её настоящая фамилия Джонсон — слишком банальна, поэтому и воспользовалась прабабушкиной.

2. Хелен Миррен при рождении получила имя Елена Лидия Васильевна Миронова. Дед актрисы Пётр Васильевич Миронов был инженером и часто бывал в Лондоне, поскольку был связан с закупками иностранного военного оборудования.

3. Прадед по отцу певца Ленни Кравица родился в Киеве.

5. Дед Гвинет Пэлтроу долго жил в Минске, а прадед был родом из Нижнего Новгорода.

6. Натали Портман тоже позаимствовала фамилия у бабушки. Портман — девичья фамилия бабушки актрисы, предки которой жили в России.