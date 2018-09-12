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Звезды, заморозившие лица и надувшие губы
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Звезды, заморозившие лица и надувшие губы 

Рамблер 2 часа назад
После того, как пластическая хирургия стала доступной, звёзды начали ходить туда чуть ли не ежемесячно. Но попытки омолодиться или перекроить лицо привели к тому, что сейчас знаменитости похожи друг на друга. Неестественно объёмные губы, странный разрез глаз, отсутствующая мимика — очень много актрис обзавелись такими чертами.
1. Наталья Варлей уде много лет отдаёт предпочтение одной и той же стрижке, но вот лицо она, похоже, изменила. Впрочем, привлекательности актриса не лишилась и выглядит прекрасно для своего возраста.
2. Ирина Розанова тоже, скорее всего, посетила пластического хирурга. Но изменения внешности прошли довольно гладко, Ирине они идут, хотя черты лица определённо изменились.
3. Анна Ардова, приблизившись к пятидесятилетнему юбилею, вдруг помолодела. Поклонники тут же предположили, что в этом ей помогли омолаживающие инъекции и филеры.
4. Александра Захарова всегда обладала пусть и не классической, но запоминающейся внешностью. Но увлечения пластикой она не избежала, и теперь в актрисе с трудом угадываются прежние черты.
5. Елена Кондулайнен любит эпатировать публику интимными подробностями жизни и вызывающими нарядами. Увы, годы берут своё, так что Елене пришлось ради поддержания образа соблазнительницы пойти к хирургу. Но результат оказался сомнительным.
6. Удивила фанатов видом и Елена Яковлева. У актрисы изменился разрез глаз, а лицо приобрело иной овал. Сама Елена заявила, что прибегала только к блефаропластике, но она явно была не до конца откровенна.
Женский форум1
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