Как живут сейчас секс-символы 90-х и нулевых

Некоторые звезды нашей эстрады на пике популярности вдруг пропали из виду. Об их дальнейших судьбах ходят разные слухи, а СМИ далеко не всегда рассказывают правду. Anews попытался собрать неискаженные сведения: узнайте, как на самом деле выглядят и чем занимаются кумиры, которых обожали миллионы.

Лица этих артистов уже не мелькают на телеэкранах, а их песни можно услышать разве что в ностальгических шоу и на ретро-концертах. При желании про каждого можно найти массу информации в интернете, но далеко не всему стоит верить. Порой даже поклонники, которых по-прежнему немало, не знают, как сегодня выглядят те, кто еще 10 и 20 лет назад вдохновлял целое поколение.

Смотрите вместе с Anews свежие фото из соцсетей и читайте сведения о кумирах без примеси непроверенных слухов.

Наталья Ветлицкая

54 года

Уже почти 15 лет одна из самых стильных красавиц поп-сцены 90-х живет вдвоем с дочерью на хорошем испанском курорте у Средиземного моря, но раз в несколько лет приезжает в Россию.

Вот и в августе она навестила друзей в Москве, где не была 3 года, и посетила «Русскую Ибицу» — модный фестиваль электронной музыки под Нижним Новгородом.

Некоторые фото она выложила в Фейсбуке, другими поделились друзья. Фестивальное, например, показал в Инстаграме международный эксперт моды Гоша Ростовщиков. Всем, кто раньше писал, будто Наталья уже не та, пришлось заткнуть рты: она все так же хороша, и чувство стиля ей не изменило.

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Сама Ветлицкая в Фейсбуке радовалась своему приезду и похвалила Москву: «За 3 года многое изменилось в лучшую сторону». Впрочем, в подписях к фото она называет Москву «Тосква», а в постах, как и всегда, пылает ненавистью к российским чиновникам, например, страшно ругает их за пенсионную реформу.

Проходясь по вершкам, в некоторых отечественных источниках это преподносят как «ненависть к России», что, конечно, является грубым искажением. Ни один ее пост с резкой критикой нельзя назвать необоснованным, предвзятым или оскорбительным для страны и простых граждан — напротив, она дает понять, что ей больно и обидно за произвол, который творят власти: «Как-никак моя родина».

Европейских политиков Ветлицкая тоже награждает крепким словцом: «Эти … европейские социалисты такие же сволочи и бездельники, как и российские бюджетные дармоеды. Дай им только волю, они всё подчистую прожрут, просрут и похерят, оставив позади себя только выжженное поле. Одним словом паразиты».

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Помимо обсуждения острых тем социальной политики, Наталья погружена в индуистские эзотерические учения. А знакомым, предлагающим ей вернуться на сцену, отвечает, что «кураж прошел».

Дочке Ульяне сейчас 14 лет. В прошлом году в Москве один из элитных салонов красоты устроил ей первую модную фотосессию.

Ирина Понаровская

65 лет

5 сентября «Собеседник» написал, что певица «готовит грандиозное возвращение на сцену» и процитировал ее концертного директора: «Пока речь идет о частных концертах — это могут быть выступления в клубах, ресторанах, на заказных мероприятиях. О полноценных турах пока речи не идет».

Самое свежее фото Ирины Витальевны в соцсетях датировано маем этого года — директор Лера Тувина выложила его в Инстаграме с такой подписью: «Ирина Понаровская как всегда шикарна, а после некоторых нехороших публикаций в СМИ этим фото показывает, насколько она счастлива и у неё всё хорошо в жизни. И, возможно, осенью будет сюрприз».

Летом 2017-го она же передала привет от Понаровской поклонникам и ее слова, что она «никуда не исчезала и ничего с ней не случалось». Портрет — тому подтверждение.

Красота, модельная стать, смелые модные эксперименты всегда были неотъемлемыми составляющими ее уникальности. А сейчас, как пишут в комментариях, она в своей элегантности выглядит «истинной питерской аристократкой».

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Сегодня она действительно живет в родном Санкт-Петербурге, куда вернулась из Эстонии. «Ей этот город ближе по своему укладу, атмосфере. Санкт-Петербург — город интеллигентов. А Ирина Витальевна именно такая», — говорит ее директор.

Артистка ведет закрытый образ жизни — неудивительно, что поклонники ее «теряют», а желтая пресса сочиняет небылицы. Но, по словам Леры Тувиной, все эти годы она изредка продолжала выступать — когда сама того хотела, ведь легенда может себе это позволить. Ей и сегодня готовы платить немалые суммы даже за пару песен.

Несколько лет назад случилась неприятность: в одном из городов поклонник вышел на сцену, поднял Понаровскую на руки, но не удержал и уронил на пол. Она получила серьезную травму позвоночника. Причем пострадавшая певица тогда спасла нерадивого фаната от гнева толпы, которая была готова его растерзать: успокоила всех и объяснила, что он не виноват. С тех пор ее беспокоят боли в спине.

Свое время вне творчества Понаровская посвящает семье. Она уже дважды бабушка: сын Энтони и невестка Анна подарили ей внука Эрика и внучку Шарлотту.

Саша (Александра Антонова)

39 лет

Помните «русскую Мадонну » из начала нулевых? Юная подопечная продюсера Юрия Айзеншписа, похожая на западную поп-икону и внешностью, и тембром голоса, и танцевальной пластикой, покорила передовую молодежную аудиторию качественными хитами: «Это просто дождь», «Не получилось, не срослось», «За туманом».

Подкупило и то, что, прекрасно зная о сходстве, Саша не сделалась клоном Мадонны. Впоследствии, когда она получила признание в Америке, никто из местных музыкальных критиков не воспринял ее «подражательницей», но многие отметили ее «мощный вокал» и стильность.

В России Саша завоевала популярность не только как певица и танцовщица, но и как фотомодель. Ей устраивали фотосессии и интервью ведущие модные журналы, а мужские издания охотно печатали ее на обложках.

Но в какой-то момент она как будто исчезла, и тогдашние поклонники стали ее забывать. В то время как русская Википедия скромно сообщает, что Саша «пытается выйти на международный уровень», на самом деле она достигла огромного успеха в Америке, где начала карьеру еще 10 лет назад.

Для певицы российского происхождения успех поистине небывалый: ее первый англоязычной сингл «Wanted» вошел в первую тройку «самых продаваемых танцевальных хитов» рейтинга Billboard, она исколесила с сольным туром все 50 штатов, собирая по 300 тысяч зрителей.

На Западе Саша добавила к своему сценическому имени «фамилию» — Гради́ва (в переводе с латыни «шагающая»: муза сюрреализма — женщина-сновидение, шагающая сквозь стены). Но местная пресса дала ей свое прозвище: The Gun Girl («Девушка с пушкой») — после того как в 2012 году она появилась на премии Grammy в провокационном наряде с «рукой Терминатора».

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Ее образ тогда назвали «чудовищно провальным». Не поняв ее мотивов, Сашу хотели даже не пускать на красные дорожки, пока она не объяснила: «Я не случайно выбрала свой наряд. Я хотела заставить людей задуматься о том, какое абсурдное количество оружия сейчас в ходу на улицах. Нам необходимо от него избавиться».

В Америке в 2016-м певица родила дочь Уму, а в этом году решила вернуться на российскую сцену. В июле в телешоу Андрея Малахова она рассказала, что и так проводит половину времени в России из-за дочки: «Если она не будет говорить со мной на чистом русском языке без акцента, то для меня это будет удар. Я хочу, чтобы она знала своих русских родственников и идеально говорила по-русски».

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Она также дала понять, что рассталась с папой Умы, и сейчас «идет судебный процесс». Партнером Саши был бывший профессиональный игрок в американский футбол, а ныне инструктор по йоге 43-летний Кит Митчелл . В американской прессе его называют «самым сексуальным йогом из всех живущих».

По сведениям издания TMZ, в последний месяц беременности Саша получила от впавшего в ярость мужа удар по лицу. Ее отвезли в больницу, а Митчелла — в тюрьму, где ему предъявили обвинение в домашнем насилии. Позже его выпустили под залог в 50 тысяч долларов.

Саша, которая является активисткой против насилия, заявила, что второго шанса в таких ситуациях быть не может. Она рассказала, что была шокирована поведением Митчелла, учитывая, что гуру духовных практик должен уметь справляться с гневом ненасильственным путем.

«Мне нелегко было решиться вызвать полицию. Но думаю, что его действия не следует терпеть ни при каких обстоятельствах», — цитировал ее источник. Она добавила, что хочет растить дочь в здоровом окружении.

Никита (Алексей Фокин)

43 года

На рубеже 90-х и нулевых ни одна горячая клубная вечеринка не обходилась без хита «Улетели навсегда», а его исполнитель в образе гей-иконы украшал обложки культовых молодежных журналов.

В 2001 году вышел откровенный клип «Отель», невозможный на нынешнем ТВ: постельные сцены в стиле БДСМ с элементами гей-эстетики трансвестизма. Сам Никита снимался в нем голым.

Никита писал песни сам и завоевал ряд престижных наград, в том числе «Овацию» и «Золотой граммофон». А после оглушительного успеха в начале нулевых певец, как всем показалось, «исчез».

На самом деле он продолжает карьеру, но знают об этом, пожалуй, только преданные поклонники, которые пристально следят за его творчеством. Широкая же публика не слышит его песен по радио и не видит его клипов.

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Но артист насмешливо реагирует на слова о том, что в новом времени его творчество не нашло спроса: «Фиаско я никакого не потерпел, что за бред вообще я слышу?»

Вместе с тем он возмущен, что его песни не берут на радио, а пиариться в интернете, как сейчас все делают, он не хочет, потому что считает себя не «интернет-героем», а именно «радийным и телевизионным продуктом».

Условный период «забвения» начался после его ухода из-под опеки Айзеншписа. Как объясняет певец, в какой-то момент его покинула муза, он больше не мог сам писать себе песни и предложил продюсеру нанять маститых авторов. Но Юрий Шмильевич отказал, предложив подождать — авось муза вернется. Тогда Никита «обиделся», тот «обиделся» в ответ. В конце концов они договорились продолжить сотрудничество, но Айзеншписа не стало, и планы рухнули.

Сейчас Алексей-Никита зарабатывает строительством: «Ребята из Таджикистана, Узбекистана мне строят дома, которые потом я продаю». Семьей он не обзавелся, а на вопросы любопытных иронично отвечает: «Можно и в 70 лет заделать ребенка. А пока моя личная жизнь — вот, у меня собака. Аляскинский маламут по кличке Вук».

Влад Сташевский

44 года

Хотя про Влада немало пишут в СМИ, и он лично время от времени появляется на популярных телешоу, многие продолжают считать, что артист давно забросил сцену. Но свежие снимки в соцсетях убеждают в обратном: Сташевский активно выступает по клубам и довольно много гастролирует по России и соседним странам, и у него все такая же могучая армия поклонниц.

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Фанатки восхищены тем, как выглядит их кумир, многие считают, что ему не дашь больше 25-ти.

Музыканты отзываются о нем уважительно. В марте этого года поработать со Сташевским был приглашен пианист Виктор Смирнов . Он написал в Инстаграме: «Рад, что познакомился с интересным музыкантом, хорошим, умным и культурным человеком, а также его очаровательной женой. Честно говоря, не ожидал. Покрутившись в мире шоу-бизнеса, таких настоящих людей и друзей среди артистов найти не легко. У меня есть подобный пример в плане искренности, скромности и общения на равных, с кем я и сейчас работаю».

Личную жизнь Влад, как и прежде, не комментирует. А остальное не скрывает: сегодня большую часть дохода ему приносит не эстрада, а бизнес. Только вот в газетах об этом неточные сведения.

В августе на одном из мероприятий он прояснил свою нынешнюю деятельность: «Почему-то бытует мнение, что я владею фирмой, которая занимается обработкой металлических отходов и металлолома. Это нет так. Мой бизнес сегодня связан с утилизацией жидких химических отходов, в том числе и боевых отравляющих веществ. Доход у меня неплохой, ни на что не жалуюсь».