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Гагарина рассказала о потере половины семьи
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Гагарина рассказала о потере половины семьи 

Дни.ру 12 часов назад
Полина Гагарина приняла участие в образовательном проекте, направленном на помощь другим людям. Популярная исполнительница пришла к выводу, что благодаря накопленному жизненному опыту сможет предостеречь от ошибок.
Новый образовательный проект StarMasterclass представляет собой видеоуроки, с помощью которых любой желающий сможет продвинуться по карьерной лестнице, обрести красивое, здоровое тело и построить отношения своей мечты. Уроки ведут отечественные знаменитости. Так, певица Полина Гагарина поделилась своим жизненным опытом, накопленным благодаря разным событиям, произошедшим в ее личной жизни.
"Есть вопросы, на которые мне сложно говорить. Про потерю половины семьи в детстве (столько лет уже прошло, но до сих пор эта тема для меня непростая), про мужа и детей",
— призналась Полина Гагарина.
От первого брака у артистки подрастает сын Андрей. Он уже подросток и, по словам певицы, ему непросто справляться с гормонами и той информацией, которая окружает его.
"Мой опыт, искренний рассказ о моей жизни, моих проблемах может кому-то помочь. Я уже сделала свои ошибки. Так, может, они кого-то научат?! Хочу поддержать людей, убедить их, что жить можно и нужно",
— цитируют популярную исполнительницу "7 Дней".
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