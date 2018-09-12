Гагарина рассказала о потере половины семьи

Полина Гагарина приняла участие в образовательном проекте, направленном на помощь другим людям. Популярная исполнительница пришла к выводу, что благодаря накопленному жизненному опыту сможет предостеречь от ошибок.

Новый образовательный проект StarMasterclass представляет собой видеоуроки, с помощью которых любой желающий сможет продвинуться по карьерной лестнице, обрести красивое, здоровое тело и построить отношения своей мечты. Уроки ведут отечественные знаменитости. Так, певица Полина Гагарина поделилась своим жизненным опытом, накопленным благодаря разным событиям, произошедшим в ее личной жизни.

"Есть вопросы, на которые мне сложно говорить. Про потерю половины семьи в детстве (столько лет уже прошло, но до сих пор эта тема для меня непростая), про мужа и детей",

— призналась Полина Гагарина.

От первого брака у артистки подрастает сын Андрей. Он уже подросток и, по словам певицы, ему непросто справляться с гормонами и той информацией, которая окружает его.