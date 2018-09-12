Богини советского кино

На этих ярких советских актрис равнялись миллионы соотечественниц. Женщины СССР копировали причёски и наряды артисток, перенимали манеру разговаривать и заимствовали реплики героинь, которых они играли. Впрочем, и мужчины не оставались в стороне: в редкой квартире не висел календарь с фотографиями советских кинокрасавиц.

1. Ирина Муравьёва , актриса театра и кино. Её героини из фильмов «Москва слезам не верит», «Самая обаятельная и привлекательная», «Карнавал», «Артистка из Грибова» неизменно заражали публикой оптимизмом и жизнерадостностью.

2. Наталья Бондарчук , актриса и режиссёр. Дочь выдающегося режиссёра Сергея Бондарчука и актрисы Инны Макаровой ещё в ранние годы доказала, что она — самостоятельная самобытная актриса, а не просто дочь талантливых людей. «Красное и чёрное», «Звезда пленительного счастья», «Солярис» — в этих лентах Наталья раскрылась как актриса, но потом нашла себя и в режиссуре.