Богини советского кино 

На этих ярких советских актрис равнялись миллионы соотечественниц. Женщины СССР копировали причёски и наряды артисток, перенимали манеру разговаривать и заимствовали реплики героинь, которых они играли. Впрочем, и мужчины не оставались в стороне: в редкой квартире не висел календарь с фотографиями советских кинокрасавиц.
1. Ирина Муравьёва, актриса театра и кино. Её героини из фильмов «Москва слезам не верит», «Самая обаятельная и привлекательная», «Карнавал», «Артистка из Грибова» неизменно заражали публикой оптимизмом и жизнерадостностью.
2. Наталья Бондарчук, актриса и режиссёр. Дочь выдающегося режиссёра Сергея Бондарчука и актрисы Инны Макаровой ещё в ранние годы доказала, что она — самостоятельная самобытная актриса, а не просто дочь талантливых людей. «Красное и чёрное», «Звезда пленительного счастья», «Солярис» — в этих лентах Наталья раскрылась как актриса, но потом нашла себя и в режиссуре.
3. Лия Ахеджакова, киноактриса и актриса театра «Современник». Лия Ахеджакова сыграла больше сотни ролей в кино, и пусть далеко не всегда они были главными, зато всегда запоминающимися. Её бойкие, но душевные героини не могли не задевать зрителей, и каждая новая встреча с Ахеджаковой — праздник для киноманов. Кстати, в театре Лия тоже в полной мере реализовалась, на её счету десятки спектаклей.
Лариса Голубкина, Елена Цыплакова, Елена Проклова, Евгения Симонова, Елена Коренева, Маргарита Терехова, Екатерина Васильева, Татьяна Аксюта, Лариса Лужина, Вера Глаголева, Ольга Остроумова, Жанна Болотова, Елена Соловей, Татьяна Друбич, Марина Неёлова, Наталья Андрейченко — все они были признанными богинями кино. Смотрите рассказы об этих потрясающих женщинах в ролике.