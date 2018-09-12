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Звезды, которых убили наркотики
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Звезды, которых убили наркотики 

Рамблер 8 часов назад
Летом 2013 года стало известно о смерти лидера группы «Король и шут» Михаила Горшенёва. Горшенёв был знаковой фигурой в отечественном андеграунде и прославился не только своеобразным творчество, но и эпатажным имиджем. Но также всем было хорошо известно о многолетнем пристрастии Михаила к запрещённым препаратам. Причиной смерти артиста назвали острую сердечную недостаточность, спровоцированную употреблением героина и алкоголя. Наркотики унесли жизни и других известных людей.
1. В 2000 году скончался Юрий Клинских (Хой), основатель группы «Сектор Газа». Официальная версия гласила, что музыканта убил сердечный приступ, но есть и неофициальная, утверждающая, что смерть вызывали наркотики.
2. В 1980 году ушёл из жизни актёр, композитор, поэт, бард Владимир Высоцкий. Медики в заключении о смерти указали, что он скончался от острой сердечной недостаточности. Эта формулировка позволила скрыть, что сгубил Высоцкого тяжёлый алкоголизм, а позднее выяснилось, что у кумира миллионов людей была и наркотическая зависимость.
3. Зимой 2012 года певицу Уитни Хьюстон обнаружили без сознания и не смогли спасти. Вскрытие показало очень высокое содержание кокаина в крови.
4. В 2008 году нашли тело актёра Хита Леджера. Хит умер от сердечного приступа, вызванного передозировкой лекарств. Артист злоупотреблял антидепрессантами и превышал выписанную дозировку, что и привело к трагедии.
Посмотрите видео и узнайте, кого ещё наркотики отправили в могилу.
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