Рудковская — о том, как Плющенко сделал ей предложение

Вчера стартовал образовательный проект StarMasterclass, в рамках которого звезды откровенно делятся историями из своей личной жизни.

Одной из героинь проекта стала Яна Рудковская (43). В видео «Как перейти к серьезным отношениям» она рассказала, как они встретились с Евгением Плющенко (35) и как он сделал ей предложение: «Он в первый же вечер сделал мне предложение. Я говорю: „Ну сейчас, я разведусь и выйду за тебя замуж“.

Ну я, конечно, в шутку сказала, но я была в шоке. Вот мы с ним встретились часов в 5 на Трафальгарской площади, как сейчас помню этот момент, мы с ним пошли гулять, потом вечером пошли в ресторан и он мне сделал предложение. Наверное, самый решительный человек в моей жизни, который через 7-8 часов сделал мне предложение».