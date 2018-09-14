Ещё
Борисова показала жуткие синяки после пластики
Далее:
Читайте также:
Ещё

Борисова показала жуткие синяки после пластики 

Дни.ру 4 часа назад
Дана Борисова столкнулась с неприятными последствиями пластической операции. 42-летняя телеведущая решилась на опасную процедуру.
Диана опубликовала в своем Instagram снимки в формате Stories. На них крупным планом запечатлено лицо звезды. Примечательно, что на щеках и висках Даны видны большие кровоподтеки, которые, скорее всего, не только портят внешний вид, но и доставляют физический дискомфорт.
Дана отметила, что после процедуры прошло уже четыре дня и она уже идет на поправку. Борисова довольна результатом, и ждет не дождется, когда следы операционного вмешательства совсем исчезнут, хотя уже сейчас заметны изменения в лучшую сторону.
Напомним, что ранее Дана сообщила фолловерам, что решилась на опасную процедуру.
"Рассказала на всю страну о своей зависимости, теперь не стала сковать свою операцию))) Вчера мне сделали нитевой лифтинг хирургическими, но рассасывающимися ровно через год нитями (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)",
— пояснила Борисова.
Дни.ру
Она даже записала видеообращение прямо с операционного стола.
"Запомните меня такой. Но теперь я буду немного прекраснее. Вы меня знаете, и любите за это",
— заявила телеведущая.
Напомним, существенные изменения в жизни Даны Борисовой произошли после того, как она публично признала свою зависимость от алкоголя и наркотиков. Телезвезда проходила реабилитацию в Таиланде.
Дни.ру: последние новости
Беременная Бледанс показала идеально плоский живот Мачеха вынудила принца Уильяма бросить Кейт Миддлтон Голая супермодель начала рожать во время показа коллекции Рианны
Женский форум8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете162
Звезды, которых не узнать после набора веса6
«Могла бы позвонить»: мужчины о сексе на одну ночь5
Отвратительные привычки знаков зодиака
Из офиса в эскорт: личная история13
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
01:00
Гагарина призналась, что справляется без нянь
Звёзды
03:55
Борисова показала жуткие синяки после пластики
Звёзды
01:00
Темникова раскрыла свои секреты
Звёзды
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
06:07
За что никогда не стоит извиняться
Психология
10:01
Звезды, которые пошли в этом году в школу с детьми
Звёзды Дети
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
17:18
Можно ли жить без мозга
Здоровье Психология
05:56
Рискованные пари российских звезд
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение