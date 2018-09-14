Борисова показала жуткие синяки после пластики

Дана Борисова столкнулась с неприятными последствиями пластической операции. 42-летняя телеведущая решилась на опасную процедуру.

Диана опубликовала в своем Instagram снимки в формате Stories. На них крупным планом запечатлено лицо звезды. Примечательно, что на щеках и висках Даны видны большие кровоподтеки, которые, скорее всего, не только портят внешний вид, но и доставляют физический дискомфорт.

Дана отметила, что после процедуры прошло уже четыре дня и она уже идет на поправку. Борисова довольна результатом, и ждет не дождется, когда следы операционного вмешательства совсем исчезнут, хотя уже сейчас заметны изменения в лучшую сторону.

Напомним, что ранее Дана сообщила фолловерам, что решилась на опасную процедуру.

"Рассказала на всю страну о своей зависимости, теперь не стала сковать свою операцию))) Вчера мне сделали нитевой лифтинг хирургическими, но рассасывающимися ровно через год нитями (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)",

— пояснила Борисова.

Дни.ру

Она даже записала видеообращение прямо с операционного стола.

"Запомните меня такой. Но теперь я буду немного прекраснее. Вы меня знаете, и любите за это",

— заявила телеведущая.

Напомним, существенные изменения в жизни Даны Борисовой произошли после того, как она публично признала свою зависимость от алкоголя и наркотиков. Телезвезда проходила реабилитацию в Таиланде.