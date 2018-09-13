Забытые звезды 90-х, сумевшие вернуться в строй

Звёздам, которые когда-то прославились, а после вышли в тираж, вернуться на музыкальный Олимп очень непросто. Кто-то снова начинает усердно работать, другие используют скандалы, чтобы вновь стать кумиром. Этим героям удалось вернуть себе былую славу.

1. Натали. В 1998 году отовсюду гремела незатейливая песенка «Ветер с моря дул», которую исполнила певица. В начале двухтысячных Натали ушла из шоу-бизнеса и занялась семьёй. Но в начале 2013 года эфир взорвал новый хит певицы «О боже, какой мужчина», снова принёсший ей славу.

2. Наталья Штурм . Песня «Школьный роман» взбудоражила публику в 1995 году, но музыкальная карьера Натальи не задалась. В двухтысячных годах она попробовала себя в писательстве, но и тут ей не удалось стать знаменитостью. В 2016 году Штурм приняла участие в шоу «На 10 лет моложе», где действительно омолодилась и приобрела новую грудь. С тех пор она без устали её демонстрирует в социальных сетях, чем сегодня и знаменита.