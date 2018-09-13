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Звезды, которых не узнать после набора веса
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Звезды, которых не узнать после набора веса 

Рамблер 9 часов назад
Считается, что знаменитости должны выглядеть идеально. Каждая морщина, каждый лишний килограмм и складка на коже, появившиеся у звезды, моментально рассматриваются чуть ли не через лупу и моментально становятся предметом дискуссий. Но некоторые селебрити спокойно относятся к критике фанатов и чувствуют себя прекрасно в любом виде.
1. Певица надежда Бабкина, сильно поправившись, заявила, что сделала это умышленно. Работая на программе «Модный приговор», Бабкина задумала создать коллекцию одежды для женщин в теле и набрала вес, чтобы лично тестировать наряды.
2. Виктория Дайнеко, которую поклонники раскритиковали за лишний вес, призвала людей спокойнее относится к изменениям во внешности кумиров и напомнила, ещё недавно её так же агрессивно критиковали за излишнюю худобу.
3. Актриса Анастасия Мельникова удивила зрителей, появившись в телешоу в непривычно полном виде. Анастасия пояснила, что полнота свойственна всем членам её семьи. Всю жизнь актриса боролась с лишним весом, но недавно слегка расслабилась, что моментально сказалось не весе.
4. Певец Игорь Николаев во время деловой поездки в Америку позволил себе излишества в еде и сразу же округлился. Фанаты музыканта настаивают на похудении, но Игорь, похоже, пока доволен.
Женский форум2
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