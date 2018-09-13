Ещё
Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе лета'18
Далее:
Читайте также:
Ещё

Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе лета'18 

Рамблер 8 часов назад
Без громких скандальных историй шоу-бизнес был бы менее интересным. Какими склоками и разборками «порадовали» нас российские звёзды нынешним летом?
1. Рок-певица Земфира нелестно отозвалась о внешности и творчестве двух молодых певиц Монеточки и Гречки. Девушки отмолчались, зато более опытные представители отечественного шоу-бизнеса начали перепалку. Традиционно не обошлось без Юрия Лозы.
2. Во время финальной игры футбольного первенства планеты, которое проходило в России, на футбольное поле выскочили участницы скандального коллектива Pussy Riot в полицейской форме. Таким образом девушки выразили протест против судебной системы в России.
3. Исполнители Тимати и Егор Крид стали фигурантами административного дела за выходку на московской улице. Музыканты залезли на крышу машины и спели несколько песен, за что их обвинили в блокировании автомобильного движения.
4. В семье певицы Ани Лорак разразился скандал: её супруга обвинили в измене. Суть дела пока не ясна, поскольку ни сама Ани, ни её муж так и не дали комментариев.
5. Эпатажный исполнитель Сергей Шнуров расстался с супругой Матильдой и пустился во все тяжкие: его постоянно видят с разными дамами.
Об остальных громких история лета смотрите в видео.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете125
Звезды, которых не узнать после набора веса
45-летняя Высоцкая блеснула фигурой в мини-платье
Рудковская показала тело в полупрозрачном платье6
Звезды, которых убили наркотики
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
05:14
Как рекламщики заставляют вас покупать все больше
Психология
10:28
Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе лета'18
Звёзды
04:50
Звезды, которых не узнать после набора веса
Звёзды Здоровье
03:18
Что говорит цвет глаз о характере
Здоровье Красота
05:17
Забытые звезды 90-х, сумевшие вернуться в строй
Звёзды
00:28
Рудковская — о том, как Плющенко сделал предложение
Звёзды
06:24
Как замедлить время
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение