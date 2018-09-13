Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе лета'18

Без громких скандальных историй шоу-бизнес был бы менее интересным. Какими склоками и разборками «порадовали» нас российские звёзды нынешним летом?

1. Рок-певица Земфира нелестно отозвалась о внешности и творчестве двух молодых певиц Монеточки и Гречки. Девушки отмолчались, зато более опытные представители отечественного шоу-бизнеса начали перепалку. Традиционно не обошлось без Юрия Лозы.

2. Во время финальной игры футбольного первенства планеты, которое проходило в России, на футбольное поле выскочили участницы скандального коллектива Pussy Riot в полицейской форме. Таким образом девушки выразили протест против судебной системы в России.

3. Исполнители Тимати и Егор Крид стали фигурантами административного дела за выходку на московской улице. Музыканты залезли на крышу машины и спели несколько песен, за что их обвинили в блокировании автомобильного движения.

4. В семье певицы Ани Лорак разразился скандал: её супруга обвинили в измене. Суть дела пока не ясна, поскольку ни сама Ани, ни её муж так и не дали комментариев.

5. Эпатажный исполнитель Сергей Шнуров расстался с супругой Матильдой и пустился во все тяжкие: его постоянно видят с разными дамами.

Об остальных громких история лета смотрите в видео.