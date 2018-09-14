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Темникова раскрыла свои секреты
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«Не делаю из похудения идею фикс»: Елена Темникова раскрыла свои секреты красоты 

Passion.ru + ещё 5 5 часов назад
33-летняя Елена Темникова обладает практически идеальной фигурой — причем, как выяснилось в недавнем интервью, певица вовсе не изнуряет себя ради этого тренировками и диетами.
Певица Елена Темникова часто публикует в своем микроблоге снимки в облегающих нарядах и в бикини. При этом звезда выглядит просто потрясающе, вызывая у интернет-пользователей восторг и даже зависть. На днях молодая мама дала большое интервью о том, как поддерживает себя в форме.
«Я против голодания (за исключением правильного детокса под наблюдением специалистов), против радикальных диет. Я за максимально сбалансированное питание и, самое главное, за тщательный выбор качественных продуктов. Мне не все равно, из чего готовится моя пища. Считаю, нет трагедии в том, чтобы периодически устраивать себе читмил с любимыми вредностями. Например, на отдыхе я могу позволить себе есть все, что хочу», — рассказала Темникова в беседе с редактором журнала Glamour.
Елена также призналась, что сразу после появления на свет дочки Саши — весной 2015 года — она обратилась к диетологам, чтобы быстро сбросить вес, и у нее все получилось. Артистка не забывает и о спорте, хотя предпочтение отдает не занятиям в спортзале, а танцам.
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