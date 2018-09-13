Гагарина призналась, что справляется без нянь

Полина Гагарина призналась, что справляется с годовалой дочкой без помощи нянь

Артистка никогда не променяет светское мероприятие на общение с детьми.

Известная певица Полина Гагарина призналась, что успевает быть хорошей мамой, женой и исполнительницей. Звезда все свободное время посвящает детям. Полина Гагарина справляется с годовалой дочкой сама и не нуждается в няне. Об этом она сообщила изданию «СтарХит»

В детский сад ей еще рано. Так что с дочкой вроде справляюсь, и говорят, что неплохо,

— отметила в беседе певица.

К слову, недавно Полина Гагарина объяснила, почему не отправит своих детей учиться за границу. Известная певица подробно рассказала своим поклонникам, какое образование хочет дать сыну и дочери. В журнале «OК!» вышло большое интервью с артисткой, в котором она откровенно ответила на многие вопросы. Кстати, Полина Гагарина заранее похвасталась, что она вместе с 10-летним сыном появилась на обложке журнала «OК!». И еще звездная мама рассказала, что фотографировал их ее супруг Дмитрий Исхаков

«Мамина копия❤️», «Боже😻Какие же вы чудесные ❤️», «Какой красивый мальчик. Счастья вашей семье», «Андрей, Андрей, сердцеед))», «Такие красивые💋💋💋», «Полина, шикарно выглядите с сыном, он на вас похож, просто класс», «Глаза 😍 Вот время! Андрюшу еще таким маленьким помню», «Красивые😍♥️И какой Андрей уже взрослый! Этот взгляд!👀», «Прекрасные мама и сын❤ У Ондрика ваш взгляд, Полин❤», — прокомментировали поклонники певицы в Insagram.

Выяснилось, что Полина Гагарина не собирается отправлять детей учиться за границу. Звездная мама уверена, что такая разлука с родителями ни к чему хорошему не приведет.

Я против того, чтобы отлучать детей от родителей и давать им такую свободу в юном возрасте. В большинстве случаев это заканчивается достаточно плачевно. Для меня очень важно видеть свою семью рядом, смотреть, как растут дети. Это великое счастье. Я и на гастроли-то не могу уехать дольше чем на два-три дня. Потом начинается дикая тоска, и я просто не могу функционировать,

— объяснила свою позицию Полина Гагарина.

При этом звездная мама не собирается ограничивать свободу сына в выборе университета. Хотя Полина Гагарина назвала один «нежелательный» институт.

Для меня «образование» равно «дисциплина». Любое образование. И оно обязательно должно быть. Это организует твою жизнь на протяжении четырех-пяти лет вне зависимости от того, какой выбран институт и какая у тебя мотивация. Эту модель ты автоматически переносишь на свою жизнь. Особенно это важно для мальчиков. Для них это закон, необходимость. Поэтому я говорю сыну: «Выбирай институт любой, кроме театрального»,

— поделилась с поклонниками певица.

Полина Гагарина объяснила, почему не хочет, чтобы сын выбирал такую творческую профессию. «В театральном надо не просто работать, там надо жить. Это как лагерь, только ты возвращаешься на ночь домой. Но это тоже определенная дисциплина. Творческий характер не значит разгул. Я сама окончила Школу-студию МХАТ — и практически никогда не опаздываю. Только если какой-то коллапс. Всегда готова работать, в каком бы состоянии ни была. Готовность — это очень важно. Хотелось бы, чтобы Андрюша выбрал что-то приземленное, не витал в облаках», — поделилась звездная мама.

Напомним, что Полина Гагарина с 2014 года замужем за фотографом Дмитрием Исхаковым. В семье растут двое детей. Певица родила дочку 26 апреля прошлого года. Малышку назвали Мия. Андрей же появился на свет в первом браке певицы с актером Петром Кисловым

Кстати, недавно Полина Гагарина опубликовала фото красавицы-мамы. Певица трогательно поздравила родного человека с днем рождения, пожелав ей крепкого здоровья.

Сегодня День рождения у главной женщины моей жизни, у моей мамули❤️ Мамуль, будь здорова всегда, остальное на нас🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈,

— с нежностью написала Полина Гагарина.

«Очень красивая у тебя мама! Здоровья ей и счастья! С Днем рождения»; «Полина, вот вы в кого такая красивая. Счастья и здоровья вашей маме»; «Сразу видно гены. Есть в кого быть такой красоте»; «Как ты не нее похожа! Такая же красотка!»; «Вы копия мама»; «Полина, у Вас очень красивая мама!» — пишут поклонники певицы.

Отметим, что мама Гагариной в молодости была профессиональной танцовщицей. Когда маленькой Полине исполнилось четыре года, Екатерине Мучкаевой предложили работу в труппе греческого балета. Женщина согласилась и переехала в Афины вместе с дочкой. В первый класс Полина пошла в Греции, но после летних каникул бабушка забрала ее к себе в Саратов.