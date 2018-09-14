Рискованные пари российских звезд

Все мы время от времени заключаем пари. Кто-то может в случае проигрыша отказаться выполнить обещанное, то если речь идёт о знаменитостях, такого быть не может, ведь тогда звезда прослывёт настоящим обманщиком. О чём же спорят селебрити и всегда ли они делают то, что пообещали в пылу азарта?

1. На прошедшем в этом году футбольном первенстве планеты Россия вышла в плей-офф, и восторгам болельщиков не было предела. Но когда стал известен противник, радость сменилась гнетущим ожиданием. Рэп-исполнитель T-Killah пообещал сделать тату на лице, если Россия обыграет Испанию. Узнав результат игры, рэпер выложил видео, в котором ему делают татуировку в салоне. Позже оказалось, что оно поддельное, а татуировка была смываемым рисунком.

2. Сергей Светлаков , ещё будучи квнщиком в составе команды «Уральские пельмени», поспорил, что вместе с друзьями наполнит бассейн мёдом. Компания сделала то, что обещала, мало того, потом все дружно в этом бассейне искупались.

3. Актёр Михаил Боярский — известный фанат петербургской команды «Зенит» . Как-то он поспорил, что в случае, если «Зенит» станет чемпионом страны, то год проходит в фанатском шарфе команды в сине-белых тонах. В 2007 году клуб выиграл первенство России, и Боярский год носил шарф на всех публичных мероприятиях, в том числе официальных.

О других звёздах, которые любят заключать пари, смотрите в видео.