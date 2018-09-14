Звезды, которые пошли в этом году в школу с детьми

В День знаний звёздные мамы и папы отправились с детьми в школы. Кому-то из знаменитостей пришлось вести в школу первоклашек, другие сопровождали более взрослых учеников. И как же провели дети знаменитостей первый учебный день?

1. Дочь певца Стаса Михайлова в этом году пошла в третий класс, с чем её поздравил папа, лично сопровождавший девочку.

2. Сыновья футболиста Павла Погребняка отправились в седьмой, пятый и третий классы. Спортсмен и его супруга Мария не пропустили первую линейку в этом учебном году.

3. Дочь и сын певца Сергея Жукова — образцовые школьники, что подтвердили их фото в Инстраграме отца.

4. Певицы Ани Лорак в этом году впервые присоединилась к знаменитостям-родителям школьников: её дочь пошла в первый класс.

5. Первоклассницей стала и дочь певицы Светланы Лободы

6. Дочь певицы Анны Седоковой отправилась в школу самостоятельно, ведь девочке уже 13.

7. Побывала на школьной линейке и балерина Анастасия Волочкова : она сопровождала дочь-семиклассницу.

8. Экс-участница проекта «Дом-2» отвела на учёбу сына. Семья проживает в Турции, но мальчик будут посещать русскую школу.

Какие ещё звёзды пошли в школу первого сентября вместе с отпрысками, смотрите в видео.