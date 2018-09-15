Лев Лещенко вспомнил о первой жене

Артист оказался с вещами на улице из-за измены.

Лев Лещенко написал автобиографическую книгу, куда вошли воспоминания о его родных, друзьях, женах, пишет «МК».

Многие и не знали, что до брака с Ириной Багудиной, с которой он вместе 40 лет, исполнитель 10 лет был женат на Алле Абдаловой . Но, как он пишет, брак нельзя было назвать удачным. Они много спорили, ссорились, поэтому Лев начал встречаться с Ириной. Окончательный разрыв отношений произошел в 1976 году, когда артист решил объясниться с Аллой.

«…Но вот щелкает замок, и Алла открывает дверь. Абсолютно без эмоций она выставила два моих чемодана на лестничную площадку и сказала: 'Забирай свои вещи. Прощай, Лева», — цитирует книгу Лещенко «КП». — «И захлопнула дверь. Видимо, доброжелатели уже сообщили ей все подробности моих сочинских гастролей».