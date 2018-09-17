49-летняя Бледанс в бикини позирует на яхте

«Цвет настроения черный!» — написала в своем Instagram ведущая программы «Человек-невидимка» на телеканале НТВ. Судя по всему, Эвелина Бледанс вспомнила нашумевшую песню Филиппа Киркорова и его клип, в котором снялись звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых оказались: Тимати, Ольга Бузова, Яна Рудковская и ее сын Саша (Гном Гномыч) и многие другие.
На фото Эвелина Бледанс позирует в черном купальнике. Снимок был сделан во время фотосессии на яхте, компанию телеведущей составил красавец-мужчина. Поклонники отметили, что в свои 49 лет Эвелина Бледанс ни в чем не уступает восходящим звездам. Телеведущая показала стройную талию, красивые и изящные ножки: «ни грамма целлюлита и лишнего веса», — с восторгом заверили фанаты.
Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Эвелина Бледанс решила прибегнуть к современной медицине и сделать ЭКО, так как уже давно мечтает стать мамой в третий раз. Недавно врачи провели эту процедуру, что было запечатлено камерами и показано в эфире передачи «Прямой эфир».
Напомним, что почти два года назад Бледанс развелась со своим третьим мужем Александром Семиным. Артистка почти год скрывала развод с супругом. Несмотря на разрыв, Эвелина и Александр остались хорошими друзьями. Сейчас Эвелина воспитывает «солнечного» сына Семена. Бледанс уже давно мечтала стать мамой в третий раз и подарить Семену братика или сестренку. Телеведущая не стала скрывать, что сделала процедуру ЭКО, так как хочет вдохновить и других женщин не бояться рожать детей после 40 лет.