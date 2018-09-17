49-летняя Бледанс в бикини позирует на яхте

49-летняя Эвелина Бледанс в черном бикини позирует на яхте с красавцем-мужчиной

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 16 Сен 2018 в 1:07 PDT На фото Эвелина Бледанс позирует в черном купальнике. Снимок был сделан во время фотосессии на яхте, компанию телеведущей составил красавец-мужчина. Поклонники отметили, что в свои 49 лет Эвелина Бледанс ни в чем не уступает восходящим звездам. Телеведущая показала стройную талию, красивые и изящные ножки: «ни грамма целлюлита и лишнего веса», — с восторгом заверили фанаты.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Эвелина Бледанс решила прибегнуть к современной медицине и сделать ЭКО, так как уже давно мечтает стать мамой в третий раз. Недавно врачи провели эту процедуру, что было запечатлено камерами и показано в эфире передачи «Прямой эфир».